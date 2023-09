Gorąco po meczu Polaków, kibice wściekli do granic. Wezwali Lewandowskiego na dywanik

Reprezentacja Polski przeżyła sprawiła swoim fanom w Tiranie istny koszmar, przegrywając z Albanią 0:2. Na ten moment w naszej grupie eliminacyjnej do mistrzostw Europy wyprzedzamy tylko... Wyspy Owcze. Wściekli kibice obecni na obiekcie Air Albania Stadium jeszcze długo po meczu krzyczeli, domagając się, by wyszedł do nich kapitan "Biało-Czerwonych" - Robert Lewandowski. Z trybun słychać było przy okazji także wulgaryzmy.