Gorąco po meczu Barcelony, nie mają złudzeń ws. Lewandowskiego. Katastrofa o krok

FC Barcelona. Robert Lewandowski chwalony po meczu z Celtą Vigo

Nie pojawiał się przez całą pierwszą połowę, ale kiedy to zrobił, przy narożniku pola karnego, to tylko po to, aby zrobić różnicę. Po mistrzowsku skontrolował piłkę i "rozstrzelał" bramkarza. "Killer", o jakiego się prosi

Roberta Lewandowskiego pochwalili także eksperci "Mundo Deportivo". - Strzelec - został nazwany kapitan reprezentacji Polski. A dalej czytamy: - Niezależnie od tego, czy postrzega się go jako zawodnika w lepszej czy gorszej formie, był jednym z piłkarzy, który dał dokładnie to, czego od niego oczekiwano. A w jego przypadku jest to niewątpliwie najtrudniejsza rzecz w piłce nożnej - strzelanie goli. Zdobył dwie bramki, a to ma swoje znaczenie w drużynie, której brakuje przejrzystości w ataku.