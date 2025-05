Tym samym w "Dumie Katalonii" wszyscy są już pewni tego, że nie skompletują czterech trofeów w ciągu czterech miesięcy - ale wciąż możliwy jest swoisty "hat-trick", ale by do Superpucharu Hiszpanii i Pucharu Króla dołączyć też krajowe mistrzostwo, trzeba będzie już niebawem pokazać się od jak najlepszej strony w starciu z Realem Madryt w " El Clasico ".

Pełna mobilizacja w FC Barcelona. W klubie są żądni sukcesu po porażce z Interem

Przygotowania do meczu od kuchni przedstawił Fernando Polo z "Mundo Deportivo", a wspomniany dziennik poświęcił nawet tej tematyce swoją "jedynkę". Wedle doniesień autora tuż przed starciem doszło do specjalnego "zebrania" podczas którego spotkali się piłkarze, sztab trenerski oraz zarząd klubu .

"Różne grupy zebrały się w Ciutat Esportiva Joan Gamper, aby zewrzeć szeregi i wspólnie zjeść posiłek. Data została ustalona już kilka dni wcześniej, więc nie było to spotkanie zorganizowane po porażce z Interem Mediolan. Jednak po rozczarowaniu na Stadio Giuseppe Meazza i przed zbliżającym się 'El Clasico' ten posiłek stał się idealną okazją, aby zjednoczyć wysiłki, zbliżyć się do siebie i pocieszyć się po gorzkim czasie" - opisano.

Znalazł się wówczas moment na szczerą przemowę ze strony Hansiego Flicka, głos zabrało też kilku piłkarzy, a - co chyba najbardziej znaczące - do zebranych przemówił także Joan Laporta, dając wyrazy otuchy po tym, co wydarzyło się w Lombradii. Do tego wszystkiego nie zabrakło również dyrektora sportowego Deco, jego asystenta Bojana Krkicia oraz bliskiego współpracownika Laporty Alejandro Echevarrii.