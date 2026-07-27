Gołota dostał pytanie o Lewandowskiego. I ta odpowiedź. "Żyją w innym świecie"

Wszystko wskazuje na to, że Chicago Fire to ostatni przystanek w karierzeRoberta Lewandowskiego. Lider kadry Jana Urbana stał się jedną z gwiazd MLS. Za sobą ma już dwa spotkania w drużynie Gregga Berhaltera. Z pewnością lepiej wyobrażał sobie debiut.

Na start rozegrał nieco ponad godzinę przeciwko Interowi Miami (2:3). W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu wszedł na drugą połowę meczu z New York City, jednak nie zdołał odmienić losów meczu. "Strażacy" polegli 1:3, wszystkie bramki padły w pierwszej części gry.

Tak Gołota skomentował transfer Lewandowskiego. Tych słów nie cofnie, bez zawahania

Przenosiny Lewandowskiego do USA cały czas są komentowane przez dziennikarzy i kibiców. O ile na czysto sportowym poziomie z pewnością nie był to najlepszy wybór, tak z perspektywy finansowej 37-latek nie może narzekać. Zgodnie z doniesieniami medialnymi w ramach dwuletniego kontraktu zarobi rocznie około 20 milionów dolarów.

- Nawet 20 mln dol.? Co ty gadasz? To takie pieniądze są w amerykańskiej piłce? Już się nie dziwię, że tu przeszedł. Można się przemęczyć - mówi w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Andrzej Gołota.

Ikona polskiego boksu uważa, że były piłkarz Borussii Dortmund, Bayernu Monachium czy Barcelony wcale nie podjął złej decyzji, przeprowadzając się do Chicago. - Co ja mu będę doradzał? Może raz widziałem człowieka. Na pewno dokona dobrego wyboru. Nigdzie nie powinno mu być źle. Takie gwiazdy żyją trochę w innym świecie - mówi.

Zdaniem Gołoty być może Robert Lewandowski zdecydował się wybrać akurat Chicago Fire, aby "zaznać trochę więcej spokoju". Oprócz tego legenda pięściarstwa zastanawia się, czy sportowo nie jest to "zejście na dużo niższy poziom".

Andrzej Gołota wie również, że w Stanach Zjednoczonych piłka nożna nie należy do najpopularniejszych dyscyplin. - Piłka nożna jest sportem numer pięć w Stanach. Popularna jest głównie do college'u. Potem liczą się już inne sporty - mówił.

W kolejnym spotkaniu Chicago Fire zagra z Charlotte. Mecz ten odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę o godz. 2:30 naszego czasu.

Robert Lewandowski w Chicago Fire Leonardo Fernandez AFP

Andrzej Gołota AFP

Andrzej Gołota Photo by MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





Mikołaj Marczyk o swoim występie w 82. Rajdzie Polski. "Zabrakło równej jazdy". WIDEO Jakub Żelepień INTERIA.PL