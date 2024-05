Pierwszy sezon dla Roberta Lewandowskiego był udany zarówno pod kątem zespołowym, jak i indywidualnym. FC Barcelona została mistrzem Hiszpanii, a polski napastnik zdobył ligową koronę króla strzelców. W tej kampanii sprawy już nie poszły tak dobrze. "Duma Katalonii" nie obroniła tytułu, oddając go w ręce Realu Madryt, a nasz rodak nie wygra drugi raz z rzędu Trofeo Pichichi. Jego strata do prowadzącego Alexandra Sorlotha to już aż pięć trafień (23-18).

