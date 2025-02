Gol nie wystarczył Lewandowskiemu. Tak zareagował na decyzję Flicka, Hiszpanie opisują

Co ciekawe, na konfrontację snajpera z bramkarzem gości nawet nie spoglądał Hansi Flick . "Zawsze tak robię, w Monachium było podobnie. Kiedy jest karny, nie patrzę. Odwracam wzrok gdzie indziej. I to pomaga, nie w stu procentach, ale pomaga " - przekazał Niemiec na konferencji prasowej, gdy został spytany przez dziennikarzy o nietypowe zachowanie podczas "jedenastek" swojej drużyny. Na szczęście Polak go nie zawiódł i wyprowadził "Blaugranę" na prowadzenie.

Wynik nie uległ już zmianie do ostatniego gwizdka. Końcową część meczu "Lewy" przesiedział jednak na ławce rezerwowych. Doświadczony gracz nie był z tego faktu zbytnio zadowolony, o czym informują hiszpańskie media. "Jego rekord strzelonych bramek w Barcelonie jest coraz bliżej i sam on o tym wie. Do tego stopnia, że gdy zastąpił go Ferran Torres, zszedł wściekły. Wcześniej brakowało mu precyzji, bo miał kilka szans, które bramkarz przeciwników udaremnił" - czytamy na "Mundodeportivo.com".