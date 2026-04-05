Gol na wagę zwycięstwa i to nie wszystko. Wielki wyczyn Lewandowskiego, aż huczy ws. Polaka

Po niespodziewanej porażce Realu Madryt 1:2 z Mallorcą piłkarze FC Barcelona zdawali sobie sprawę, że wieczorem 4 kwietnia staną przed szansą znacznego odskoczenia "Królewskim" w tabeli Primera Division.

Przed podopiecznymi Hansiego Flicka stanęło jednak niełatwe zadanie - starcie z Atletico Madryt, które ma z kolei ambicję zapewnienia sobie przynajmniej trzeciego miejsca w klasyfikacji La Ligi na koniec sezonu.

Lewandowski z wyjątkowo istotnym golem. Wyrównał wynik legendy

Mimo początkowych trudności - "Los Colchoneros" wyszli bowiem na prowadzenie w 39. minucie po trafieniu Giuliano Simeone - "Barca" jeszcze przed przerwą zdołała wyrównać wynik dzięki bramce Marcusa Rashforda, a w samej końcówce spotkania gola na wagę zwycięstwa zdobył Robert Lewandowski, który notabene wszedł na boisko w miejsce angielskiego skrzydłowego.

To zaś oznaczało, że "Lewy" odnotował swoje 117. trafienie dla "Dumy Katalonii" i tym samym wszedł na 11. miejsce w klubowym zestawieniu najlepszych strzelców wszech czasów, wyrównując wynik Christo Stoiczkowa, na co zwróciła uwagę m.in. redakcja BeIN SPORTS.

Warto jednak nadmienić, że legendarny napastnik rodem z Bułgarii by dobić do takiego wyniku potrzebował 255 występów w bordowo-granatowych barwach - "RL9" z kolei jedynie 185, co tylko podkreśla jego niezwykłą skuteczność.

Teraz przed kapitanem reprezentacji Polski kolejny cel - wdarcie się do czołowej dziesiątki najlepszych snajperów FCB. By to zrobić, Lewandowski musiałby co najmniej wyrównać 120 trafień zdobytych przez Josepa Escolę.

Barcelona znów zmierzy się z Atletico. Stawką tym razem półfinał Ligi Mistrzów

Przed "Barcą" tymczasem pozostaje do rozegrania jeszcze minimum 10 meczów w sezonie 2025/2026 - najbliższym będzie rywalizacja z... Atletico Madryt, ale tym razem w Lidze Mistrzów. Konfrontację tę zaplanowano na 8 kwietnia, na godz. 21.00.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

