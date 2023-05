Robert Lewandowski pokonał bramkarza Espanyolu już w jedenastej minucie derbowego meczu ligowego. To jego trzydziesty gol w tym sezonie - wcześniej w historii Barcelony takim dorobkiem strzeleckim w danej kampanii mogło się pochwalić tylko piętnastu zawodników: Josep Samitier, Josep Escola, Mariano Martin, Cesar Rodriguez, Ladislao Kubala, Eulogio Martinez, Hans Krankl, Quini, Romario, Ronaldo (Luis Nazario de Lima), Rivaldo, Samuel Eto'o, Lionel Messi, Neymar i Luis Suarez .

Akcję "Blaugrany" przerzutem na lewą stronę zaczął Ronald Araujo. Piłka trafiła do Alejandro Balde, który nie miał żadnych problemów z minięciem Oscara Gila i posłał futbolówkę na czwarty metr, gdzie już czekał "Lewy", któremu pozostało tylko dołożenie nogi. W taki sposób zespół z Camp Nou wyszedł na prowadzenie. Wideo z tej sytuacji można zobaczyć poniżej.

Choć liczby są niekorzystne dla Polaka, stara się on robić swoje. Twarde statystyki mówią wprost: były snajper Bayernu Monachium pod względem bramkostrzelności rozgrywa najgorszą kampanię od tej 2014/15. Był to wtedy jego pierwszy rok w Bawarii - miał 25 trafień, a teraz ma 30. Być może potrzebuje jeszcze trochę aklimatyzacji, ale i tak wszedł do wspomnianego elitarnego grona zawodników "Dumy Katalonii".