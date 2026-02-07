Gol Lewandowskiego to nie wszystko. Dogonił Messiego, wielki wyczyn Polaka

Pozytywnie zaskoczyli się polscy kibice w dzisiejszej konfrontacji FC Barcelona z Mallorcą. Początkowo do kraju nad Wisłą docierały niepokojące informacje związane z Robertem Lewandowskim. Napastnik miał zasiąść na ławce rezerwowych kosztem Ferrana Torresa. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna. Hansi Flick zaufał naszemu rodakowi, a ten odpłacił się mu trafieniem. To właśnie Warszawianin wyprowadził "Dumę Katalonii" na prowadzenie w pierwszej połowie. Gospodarze nie oddali go już do ostatniego gwizdka.

Po potyczce nie brakowało pozytywnych opinii dotyczących 37-latka. "Zrobił wszystko, co miał zrobić. Miał tylko jedną klarowną okazję i wykorzystał ją jak wielka "dziewiątka", którą jest, finalizując akcję z zimną krwią. Jego legendarna celność pozwoliła rozładować napięcie w trudnym meczu" - pisało między innymi Mundo Deportivo. "Potrzebował chwili i milimetra kwadratowego, by strzelić gola. Otrzymał piłkę w polu karnym, poczekał, aż obrońca upadnie na murawę i uderzył z łatwością. To jest 'dziewiątka'" - dodawał równie popularny "sport.es".

Robert Lewandowski już zrównał się z Leo Messim. Seria Polaka wciąż może trwać

Ostatnia z wyżej wymienionych redakcji poświęciła dodatkowo snajperowi osobny artykuł. Powód był wyjątkowy. Polak na Camp Nou dokonał dziś wyjątkowego wyczynu. Doświadczony gracz strzelił dziesiątą bramkę w La Lidze 2025/26, dzięki czemu ma już na koncie aż piętnaście sezonów z rzędu z dwucyfrową liczbą trafień w pięciu topowych ligach Europy. Tym osiągnięciem wcześniej mogły pochwalić się zaledwie dwie osoby - Cristiano Ronaldo oraz Leo Messi. O ile Portugalczyk dalej pozostaje liderem z szesnastoma kampaniami, o tyle nasz rodak zrównał się z Argentyńczykiem.

"Naprawdę niezwykły wyczyn. Prawdziwy panteon" - przyznał wprost Tomas Andreu. A najpiękniejszy jest w tym wszystkim fakt, że to wcale nie musi być koniec. Co prawda przyszłość Polaka w FC Barcelona stoi pod znakiem zapytania. Nie oznacza to jednak, iż nie trafi do innej z drużyn występujących w topowej lidze na kontynencie. Niedawno głośno było choćby o zainteresowaniu AC Milan.

