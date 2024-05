Gol Lewandowskiego, a przy tym taki cios. Fatalne wieści. To może być już koniec

Nie osiągnęliśmy celów, na jakie zasługuje ten klub i ci kibice. Musimy spisywać się lepiej i damy z siebie wszystko, by to osiągnąć. Musimy trzymać się razem

To jednak nie koniec fatalnych wieści dla Roberta Lewandowskiego. W meczu Realu Madryt do siatki trafił bowiem wprowadzony z ławki rezerwowych Jude Bellingham, a jedną z bramek dla Girony zdobył Artem Dowbyk. To najpoważniejsi rywale Polaka w walce o "Trofeo Pichichi" dla najlepszego strzelca La Liga. Obaj utrzymali więc swoją przewagę nad naszym napastnikiem i na cztery kolejki przed końcem sezonu wyprzedzają go o odpowiednio jedno i trzy trafienia.