Gol Lewandowskiego, a Hiszpanie zaskoczeni. Nie kryli tego po wielkim triumfie

W niedzielny wieczór kapitan reprezentacji Polski cieszy się podwójnie. Nie dość, że powrócił on do wyjściowego składu FC Barcelona, to na dodatek wraz z kolegami triumfował w pierwszym tegorocznym El Clasico. Na Półwyspie Arabskim działo się co niemiara. Kibice z kraju nad Wisłą nie tylko liczyli na triumf "Dumy Katalonii", ale również na bramkę Warszawianina. I nie zawiedli się, napastnik w efektownym stylu pokonał Thibaut Courtois tuż przed zmianą stron.

Trafienie naszego rodaka dało chwilowe prowadzenie liderom La Ligi. Chwilowe, ponieważ kilkadziesiąt sekund później do wyrównania doprowadził Gonzalo Garcia. Finalnie to FC Barcelona zgarnęła trofeum, ponieważ Raphinha strzelił jedynego gola w drugiej części gry. "Wygrana z Realem Madryt to zawsze coś wspaniałego" - przyznał na gorąco Robert Lewandowski dla Movistar. A co na temat snajpera napisali hiszpańscy żurnaliści?

Dominuje przede wszystkim słowo zaskoczenie. Tak jednym zdaniem podsumowali występ Warszawianina przedstawiciele "Elnacional.cat". "Nigdy nie wiadomo jak sobie z nim poradzić. Czasami wydaje się być byłym piłkarzem, a innym razem wciąż jest tym samym świetnym strzelcem, którym kiedyś był" - zauważyli. "Jego obecność w wyjściowym składzie była zaskakująca, biorąc pod uwagę doskonałą formę Ferrana Torresa. Ale Polak usprawiedliwił wybór Hansiego Flicka, spokojnie wykorzystując jedyną szansę, ustalając wynik na 2:1. Sto procent skuteczności" - stwierdziło "mundodeportivo.com".

Robert Lewandowski z kolejnym golem dla Barcelony. Hiszpanie przemówili

"Polski napastnik ma szczególny związek z Superpucharem. Strzelał gole w każdym finale, w którym grał w tych rozgrywkach. Nie miał klarownych okazji, ale błysnął w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, strzelając drugiego gola dla Barcelony" - to z kolei ocena "marca.com". "Sport.es" określił natomiast doświadczonego sportowca jako "precyzyjnego". "Był ledwo zauważalny aż do końcówki pierwszej połowy, kiedy to wykorzystał podanie Pedriego i wykończył akcję wspaniałym lobem nad Courtois" - czytamy w pomeczowych notach.

Teraz kibicom z kraju nad Wisłą pozostaje mieć nadzieję, że gol strzelony w Arabii przekonał Hansiego Flicka i obecność Roberta Lewandowskiego w wyjściowej jedenastce nie będzie określana w hiszpańskich mediach jako zaskoczenie. Napastnika wciąż stać na zdobywanie bramek.

