Godziny do meczu Chicago Fire, klub nie zostawił wątpliwości. Chodzi o Lewandowskiego

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

W połowie lipca Robert Lewandowski został oficjalnie zaprezentowany jako nowy nabytek Chicago Fire, z którym ma teraz walczyć o pierwsze od wielu lat mistrzostwo Major League Soccer. Na kilka godzin przed meczem z Interem Miami ekipa z "Wietrznego Miasta" wysłała kolejny sygnał potwierdzający, że "Lewy" z pewnością zaliczy swój wielki debiut w nowych barwach w potyczce przeciwko "The Herons".

Robert Lewandowski trzyma czerwoną koszulkę Chicago Fire z numerem 9 na tle ściany z logo klubu i sponsorów.
Robert LewandowskiJacek BoczarskiAFP

Robert Lewandowski po zakończeniu swojej czteroletniej przygody z FC Barcelona wyruszył na eksplorację zupełnie nowych piłkarskich terenów - i trafił do Major League Soccer, a konkretnie do Chicago Fire.

Pierwotnie wydawało się, że Polak zadebiutuje w nowych barwach 17 lipca przeciwko Vancouver Whitecaps, ale z uwagi na niekorzystne warunki panujące w "Wietrznym Mieście" spotkanie trzeba było przenieść... i to na październik.

Tym samym w kontekście pierwszego występu "Lewego" dla "Strażaków" zaczęto spoglądać w stronę potyczki z Interem Miami, zaplanowanej na 23 lipca na godz. 01.30 czasu polskiego. W środę tymczasem CF dało kolejny sygnał do tego, że tym razem na pewno obejrzymy "RL9" w akcji.

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Klub z Soldier Field na grafice zapowiadającej mecz zamieścił właśnie kapitana "Biało-Czerwonych", co wydaje się dość jasną wskazówką co do najbliższych losów piłkarza. Sam zawodnik również zamieścił ten sam obrazek w swojej relacji na Instagramie.

Spotkanie "The Firemen" z "The Herons" zapowiada się więc niezwykle emocjonująco - nawet jeśli dla zespołu z Florydy nie zagra Leo Messi odpoczywający po mundialu. Tak czy inaczej - czekać nas będzie rywalizacja dwóch czołowych zespołów MLS z silnym polskim wątkiem.

Chicago Fire jak dotychczas tylko raz zdobyło krajowe mistrzostwo - i było to stosunkowo dawno, bo w 1998 roku. Teraz, mając w swych szeregach ofensywnych Roberta Lewandowskiego "Strażacy" mogą się pokusić o drugie zagarnięcie tronu dla siebie. Obecnie zajmują oni trzecie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, więc widoki na sukces są naprawdę niezłe.

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Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
mężczyzna w czerwonej koszulce z krótkimi włosami mówi podczas konferencji prasowej, w tle widoczne kolorowe tablice sponsorów i logo
Robert LewandowskiBeata ZawadzkaEast News
Mężczyzna w sportowej koszulce z kolorowymi paskami wznosi rękę w geście pożegnania lub pozdrowienia, z poważnym wyrazem twarzy.
Robert LewandowskiPhoto by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
Uśmiechnięty mężczyzna w sportowej bluzie z logo Spotify klaszcze w dłonie, stojąc na tle stadionowych trybun.
Robert LewandowskiAFP


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