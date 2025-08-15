Godziny do meczu Barcelony, nagłe wieści ws. Lewandowskiego. Nagranie niesie się po sieci

Robert Lewandowski przed startem poprzedniego sezonu mógł oczekiwać, że przyjście Hansiego Flicka nieco odmieni jego sytuację i zwyczajnie pozwoli mu wrócić na dawny poziom, ale realnie trudno było spodziewać się, że niemiecki szkoleniowiec sprawi, że w pewnym momencie "Lewy" wróci nawet do debaty o Złotej Piłce za sezon 2024/2025. Te głosy szybko ucichły.

Nie zmienia to jednak tego, że za niespełna 37-letnim Lewandowskim naprawdę udany sezon, a mógłby być jeszcze lepszy gdyby nie problemy ze zdrowiem w ostatnich tygodniach walki o tytuły. "Lewy" doznał w połowie kwietnia kontuzji mięśniowej, która wykluczyła go z gry na niespełna 20 dni. W związku z tym "Lewy" nie odegrał praktycznie żadnej roli w przegranym dwumeczu półfinałowym Ligi Mistrzów z Interem.

Lewandowski bez szans. Szybko zakończył trening

Dobry sezon sprawił jednak, że ucichły wszelkie głosy, które domagały się ewentualnej sprzedaży Lewandowskiego po rozgrywkach 2023/2024. Wówczas faktycznie były ku temu argumenty czysto sportowe, po poprzednich rozgrywkach, jedynym pozostał wiek Polaka oraz być może coraz większa podatność na różnego rodzaju problemy zdrowotne, o czym przekonujemy się także na starcie tego sezonu.

Lewandowski bowiem w ostatniej części przygotowań doznał kontuzji mięśniowej, która ma go wykluczać z gry na około trzy tygodnie. Polak wyszedł na poranny trening, ale szybko go zakończył, co uwiecznił swoim nagraniem Victor Navarro. "Lewandowski wciąż nie trenuje z grupą, rozpoczął trening indywidualny i opuścił sesję. Nie stawiajcie na niego w fantasy" - czytamy.

Na nagraniu w mediach społecznościowych widzimy, jak "Lewy" schodzi z murawy z opuszczoną głową i przybija piątki z kolegami, w tym z Lamine Yamalem. Wszystko wskazuje na to, że FC Barcelona na Majorkę poleci więc bez żadnego Polaka w swojej kadrze, bo Wojciech Szczęsny nie zostanie jeszcze zarejestrowany do gry w rozgrywkach La Liga. Mecz w sobotę 16 sierpnia o godzinie 19:30.

Rozwiń

Barcelona trenuje przed meczem na szczycie tabeli z Atletico w La Liga AP © 2024 Associated Press

Robert Lewandowski ADRIA PUIG AFP

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski Jose Breton East News

Robert Lewandowski ATSUSHI TOKUMARU East News