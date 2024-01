FC Barcelona zagra w niedzielę na wyjeździe z Betisem Sewilla. Podczas gdy Xavi Hernandez i jego podopieczni przygotowywali się do meczu, w mediach pojawiły się sensacyjne informacje o przybyciu do stolicy Katalonii… Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec został dopiero co zwolniony z AS Roma, przez co hiszpańscy dziennikarze od razu zasugerowali, że 60-latek może zostać następcą krytykowanego coraz mocniej Xaviego. To oznaczałoby rewolucję w drużynie Roberta Lewandowskiego.