Godziny do meczu Barcelony, a tu taki werdykt ws. Lewandowskiego. Nie zostawił żadnych złudzeń

Liczka w rozmowie z "Super Expressem" skupił się przede wszystkim na tym, jak gra obecny lider czeskiego odpowiednika Ekstraklasy i czy ma jakieś szanse przeciwko FC Barcelonie. Wyjaśnił, że może dojść do niespodzianki.

Robert Lewandowski według Liczki: najlepszy z polskich napastników

Już w środę, 21 stycznia, o 21:00 rozpocznie się mecz Slavii Praga z FC Barceloną. Prażanie podejmą zespół Roberta Lewandowskiego u siebie i postarają się o to, by sprawić niespodziankę i zyskać choćby punkt w tej rywalizacji. Nieco więcej o szansach drużyny wypowiedział się czeski trener, Werner Liczka, który w przeszłości czuwał też nad polskimi piłkarzami.

Najpierw został on jednak zapytany o kapitana reprezentacji Polski i wyjaśnił, jak widzi jego przyszłość oraz jak go postrzega względem innych zawodników. "To, co on osiągnął przez te wszystkie lata, jest niesamowite. Utrzymać się w tym wieku na takim poziomie w klubie jakim jest Barcelona... Chapeau bas, jak mówią Francuzi. Dla większości zawodników po 32. roku życia w takich klubach, to już końcówka kariery. A on wciąż śrubuje te swoje dokonania, przekracza granice. I ciągle mu mało, wciąż jest nienasycony" - mówił.

"On strzelał gole zawsze i wszędzie - w Dortmundzie, w Bayernie, teraz w Barcelonie. W historii polskiej piłki było wielu świetnych napastników: Lato, Lubański, Gadocha, Szarmach. Myślę, że Lewandowski to numer jeden w historii polskiej piłki" - przekonywał.

Dodał, że według niego Lewandowski wciąż chce wygrywać i priorytetem dla niego będą trzy punkty dla FC Barcelony. Przyznał jednak, że zawodnicy Slavii z pewnością nie będą ułatwiać zadania piłkarzom Blaugrany.

Slavia Praga sprawi niespodziankę?

"Jestem pewien, że w głowach zawodników Slavii nie będzie przesadnego respektu. Oni podejdą do tego meczu z wiarą, że mogą wygrać" - podkreślił Liczka. Choć według niego zespół radził sobie w polu karnym i pokazywał się z dobrej strony, to jednak pojawiały się problemy w kończeniu akcji, które poskutkowały niezbyt dobrymi wynikami w tej edycji Ligi Mistrzów.

Liczka stwierdził, że choć dla Slavii każdy zdobyty punkt w Lidze Mistrzów jest osiągnięciem, to jednak może się okazać, że zespół weźmie się w karby i zadziwi Europę. "Wszyscy zakładają wygraną Barcelony. Remis wcale nie musi być dla Slavii fantazją, bo w piłce możliwe są niespodzianki. Minęło już wiele lat, gdy czeski klub pokonał Barcelonę" - stwierdził Liczka.

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów Slavia Praga zebrała jedynie trzy punkty i znajduje się na trzecim od końca miejscu w tabeli. Do końca fazy ligowej pozostały im dwa mecze - z FC Barceloną oraz cypryjskim klubem Pafos. Jak dotąd Prażanie nie wygrali żadnego z meczów, w trzech zremisowali.

