Robert Lewandowski w 2026 roku spisuje się znacznie poniżej oczekiwań swoich, kibiców a także prawdopodobnie Hansiego Flicka. Polak od rozpoczęcia nowego roku wystąpił w prawie wszystkich spotkaniach Barcelony w dłuższym lub krótszym wymiarze czasowym, ale jego efektywność nie jest wysoka.

Wystarczy powiedzieć, że "Lewy" zagrał w tym roku w łącznie w piętnastu spotkaniach. Strzelił w nich sześć goli, ale krytyka pojawia się właściwie ze wszystkich stron. Dodatkowo pojawiły się małe dolegliwości zdrowotne związane z kontuzją oczodołu. W związku z tym "Lewy" grać musi w specjalnej masce.

Wielka szansa przed Lewandowskim. Hiszpanie bez złudzeń

Pierwszy raz pokazał się w niej w spotkaniu z Athleticiem Bilbao, gdy wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Nie pokazał zbyt wiele, ale podobnie można powiedzieć o Ferranie Torresie, który w 2026 roku jest bez formy. W związku z tym Hansi Flick staje przed trudnym wyborem napastnika na hitowy mecz z Newcastle United.

Jak się okazuje, zdaniem hiszpańskich mediów, a konkretnie "Marci" Niemiec ma postawić na Polaka. Dziennikarka M. Carmen Torres w najnowszych przewidywaniach przekazała, że to napastnik naszej reprezentacji ma stanąć na czele ataku zespołu z Katalonii i odpowiadać za strzelanie goli.

W tym sezonie Ligi Mistrzów Lewandowski wystąpił w siedmiu spotkaniach, strzelił dwa gole i raz asystował. Mecz z Newcastle zaplanowany jest na wtorek 10 marca. Spotkanie posędziuje włoski arbiter 44-letni Marco Guida. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 21:00. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Robert Lewandowski czeka na pierwszą bramkę w tym sezonie Ligi Mistrzów w barwach FC Barcelona Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / UEFA.com AFP

Robert Lewandowski już strzela dla FC Barcelona ose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski znów został bohaterem hiszpańskiej prasy JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

