Godziny do El Clasico, a Hansi Flick ogłasza. Już wszystko jasne

Wyczekiwane El Clasico. Real Madryt ma spore problemy kadrowe

Trudno nie odnieść wrażenia, że nadchodzące El Clasico jest szczególnie wyczekiwane przez kibiców obu drużyn . Real Madryt to triumfator Ligi Mistrzów oraz mistrz Hiszpanii, mający w składzie Viniciusa, który w poniedziałek najprawdopodobniej odbierze swoją pierwszą Złotą Piłkę . Z kolei w FC Barcelona doszło w tym sezonie do prawdziwej rewolucji, a Hansi Flick przywrócił drużynie blask, za którym idą wyniki. Najlepszym przykładem niech będzie środowy triumf nad wielkim Bayernem Monachium (4:1).

Hansi Flick odzyskał gwiazdy na dobre. Oto kadra FC Barcelona na Klasyk

Po przeciwnej stronie barykady znajduje się Flick. Niemiec od początku sezonu musiał walczyć z plagą kontuzji. Jeszcze na przełomie września i października szkoleniowiec "Blaugrany" miał spory problem, by skompletować trzech zdrowych pomocników. W drugiej linii nieraz występowali czy to nominalni środkowi obrońcy (jak Eric Garcia) czy skrzydłowi (jak Raphinha). Kończący się miesiąc przyniósł jednak Flickowi fenomenalne wieści. Na przestrzeni dwóch tygodni odzyskał Frenkiego de Jonga, Gaviego, Daniego Olmo i Fermina Lopeza. Teraz Niemiec ma ból głowy, by wybrać tylko trzech piłkarzy do wyjściowego składu, a przecież zjawiskowo prezentują się Marc Casado oraz Pedri. 59-latek czekał do ostatniej chwili, ale w sobotę przed południem opublikował listę powołanych. Nie różniła się ona od tej na mecz z Bayernem Monachium. W składzie znalazło się miejsce dla dwóch Polaków, ale wydaje się jasne, iż na Santiago Bernabeu ujrzymy tylko jednego z nich - Roberta Lewandowskiego.