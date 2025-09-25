Godziny do decyzji Flicka, Lewandowskiemu grozi pominięcie. Już kreślą zły scenariusz
FC Barcelona przygotowuje się do pierwszego od ponad dwudziestu lat meczu z Realem Oviedo, mając na uwadze przede wszystkim umiejętne rozłożenie sił swoich kluczowych zawodników. Wszyscy spodziewają się rotacji, to nic dziwnego, jeśli kolejka ligowa jest rozgrywana w ciągu tygodnia. Pominięty w wyborze wyjściowego składu może zostać Robert Lewandowski, który w tym sezonie będzie mocniej oszczędzany. Hiszpańska prasa typuje do podstawowego składu innego piłkarza.
Robert Lewandowski w tym sezonie może się poczuć jak gwiazda NBA wracająca po kontuzji, mająca na boisku tzw. ograniczone minuty (minutes restriction). Hansi Flick i Jan Urban zapowiadali publicznie, że zamierzają oszczędniej zarządzać siłami 37-letniego napastnika. To widać - w niedzielę przeciwko Getafe Polak rozegrał dopiero po raz pierwszy pełne 90 minut.
Konsekwencją tak długiego występu przeciwko podopiecznym Jose Bordalasa może być jednak ławka rezerwowych w czwartkowym wyjazdowym starciu z Realem Oviedo. Hiszpańskie media przedstawiły już swoje typy co do wyjściowej jedenastki. Faworytem dziennikarzy do pozycji nr "9" dziś na Estadio Carlos Tartiere jest będący w świetnej formie Ferran Torres. Stawiają na niego "Marca", "As" i kataloński "Sport".
Hiszpan popisał się cztery dni temu dubletem, tydzień wcześniej asystował przy jednej z bramek w zdeklasowaniu Valencii (której jest wychowankiem) aż 6:0. Bije pewnością siebie, co było czuć w wywiadzie dla DAZN.
Zawsze to mówiłem: mogę być zawodnikiem wyjściowego składu Barcelony. Korzystam z każdej okazji. A będzie ich więcej. Muszę dalej pracować i ulepszać się jako środkowy napastnik. Dobrą rzeczą jest to, że się rozwijam, dojrzewam
Na razie w tym sezonie "Rekin" rozegrał dla "Blaugrany" 386 minut, a Lewandowski 208. Trzeba jednak dodać, że czasem - jak przeciwko Getafe - występują razem, a ponadto "RL9" był wprowadzany powoli po kontuzji, przegapił ligową inaugurację z Mallorcą, z Levante i Rayo otrzymał od szkoleniowca łącznie mniej niż pół godziny.
Odnotujmy też, że w temacie obsady bramki na razie nie ma nowości, Joan Garcia pokazuje się w bardzo dobrej strony, Wojciech Szczęsny pozostaje rezerwowym.
To będzie pierwszy mecz "Dumy Katalonii" z Realem Oviedo od 27 maja 2001 roku. Dwa tygodnie później zespół z Asturii pożegnał się z LaLiga na aż 24 lata. Wrócił do krajowej elity dokładnie 15 sierpnia tego roku.
Przewidywany skład Barcelony na mecz z Realem Oviedo:
Joan Garcia - Gerard Martin, Cubarsi (ew. Christensen), Araujo, Kounde - De Jong (ew. Casado), Pedri, Olmo - Rashford, Ferran Torres, Raphinha.