Głośno ws. Złotej Piłki, wskazali faworyta. Robert Lewandowski wciąż na to czeka

Choć do uroczystej gali Złotej Piłki pozostało jeszcze sporo czasu, to piłkarskie środowisko niezmiennie rozgrzewają spekulacje na temat tego, kto tym razem może otrzymać tę prestiżową nagrodę. Sytuacja jeśli mowa o faworytach wydaje się być raczej ustabilizowana, natomiast hiszpańskie media w świetle ostatnich boiskowych wydarzeń wskazują nowego głównego kandydata - i jest to zawodnik FC Barcelona.