Głośno wokół następcy Lewandowskiego. Poszło o transfer do Barcy, sam wkroczył do akcji

Sporo dzieje się od kilkunastu dni w FC Barcelona. W stolicy Katalonii walka trwa obecnie nie tylko na boisku, ale także w klubowych gabinetach. Wszystko ze względu na zbliżające się wybory prezydenckie. Chrapkę na kolejną kadencję ma Joan Laporta, lecz bardzo aktywny jest także Xavier Vilajoana. Działacz kompletnie zaskoczył 19 lutego, publikując w serwisie X zaskakujące zdjęcie. Jak wspominaliśmy na wstępie, pokazał on Harry'ego Kane'a w granatowo-bordowym trykocie.

Hiszpan zresztą nie poprzestał na samym fotomontażu. "Zainicjowaliśmy kontakty z otoczeniem Kane'a. Musimy pracować z rozwagą i profesjonalizmem. Analizujemy profile, a Kane jest jednym z nich. To goleador, potrafiący współpracować, "killer" w małych przestrzeniach, którego Barcelona potrzebuje. Nie ja mam główną rolę w tych kontaktach, tylko mój zespół roboczy" - powiedział, cytowany przez "sport.es". Podekscytowanie kibiców było przeogromne. Zasięgi także, bo wieści szybko dotarły między innymi do Niemiec, gdzie obecnie gra angielski gwiazdor.

Harry Kane nie dla Barcelony. Anglik rozwiał plotki krążące po środowisku

Snajper został zapytany o całą sytuację tuż po ostatnim spotkaniu Bayernu. Jego reakcja była bardzo spokojna. "Nikt się ze mną nie kontaktował. Oczywiście, mój ojciec i brat zajmują się tymi sprawami, więc nie jestem pewien, czy cokolwiek słyszeli, ale nic mi nie powiedzieli" - przyznał dla niemieckiego oddziału Sky Sports. "Myślę, że to głupota rozmawiać o tym w środku sezonu. Cieszę się, że jestem na boisku. Oczywiście, ludzie zawsze o tym mówią, bo jestem typem napastnika, który strzela gole. Ale ja skupiam się na tym co tutaj, czyli na Bayernie Monachium" - dodał, cytowany przez "fcbinside.com".

Sympatycy "Dumy Katalonii" na pewno nie będą zadowoleni z powyższych słów. Z ulgą odetchną za to fani obecnych liderów Bundesligi. "Gwiazda Południa" pewnie zmierza po kolejny tytuł.

Harry Kane w barwach Bayernu Monachium podczas meczu Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen INA FASSBENDER / AFP AFP

Harry Kane LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP AFP

Robert Lewandowski i Harry Kane GONGORA East News

