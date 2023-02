Udany powrót Roberta Lewandowskiego do rywalizacji w hiszpańskiej La Lidze . Po pauzie na mundial i wymuszonej karą od komisji przerwie polski napastnik znów wybiegł w pierwszym składzie Barcelony . Udowodnił swoją przydatność dla drużyny i w 80. minucie gry wpisał się na listę strzelców . Ostatecznie "Duma Katalonii" wygrała z Betisem 2:1, dzięki czemu powiększyła przewagę w ligowej tabeli na drugim Realem Madryt do ośmiu punktów. "Królewscy" będą mieli okazję na lekkie zmniejszenie strat wieczorem 2 lutego. Na godzinę 21.00 zaplanowano ich pojedynek z Valencią .

Robert Lewandowski powtórzył gest z pocieraniem nosa. Zamieścił też wpis na Instagramie