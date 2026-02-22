Głośno o tym, jak zachował się Lewandowski. Widział to cały świat

W niedzielnym starciu z Levante FC Barcelona stanęła przed szansą, by wykorzystać sobotnie potknięcie Realu Madryt - który przegrał 1:2 na wyjeździe z Osasuną - i tym samym wrócić na fotel lidera tabeli La Liga. By do tego doszło podopieczni trenera Hansiego Flicka potrzebowali zwycięstwa.

W realizacji tego scenariusza pomóc miał między innymi Robert Lewandowski, który decyzją niemieckiego szkoleniowca wybiegł na murawę Camp Nou od pierwszej minuty. Ale choć jego drużyna wygrała ostatecznie 3:0, nie był to udany mecz dla naszego reprezentanta, który opuścił boisko w 66. minucie, zmieniony przez Ferrana Torresa. Widać to choćby po recenzjach, jakie 37-latek zebrał w katalońskich mediach.

FC Barcelona - Levante. Robert Lewandowski oceniony przez katalońskie media

Redakcja "Mundo Deportivo" nazwała wprawdzie Roberta Lewandowskiego "pewnym siebie", lecz przy tym zaznaczyła, że był w tej pozie aż nazbyt przesadny, wyciągając Polakowi sytuację z 8. minuty, gdy zbyt mocno uderzył piłkę, przez co ta po odbiciu od murawy poleciała nad poprzeczką.

Kataloński "Sport" skwitował natomiast występ "Lewego" słowem "niekompletny", wystawiając mu przy tym notę "6" w 10-stopniowej skali. Żaden z zawodników Barcelony nie został oceniony niżej, a identyczną recenzję zebrali jeszcze Gerard Martin, Dani Olmo, Lamine Yamal, Pedri oraz wspomniany Ferran Torres.

Rozwiń

Oba dzienniki odnotowały przy okazji to, jak zachował się Robert Lewandowski, schodząc z boiska.

Opuścił boisko z grymasem lekkiego niezadowolenia z powodu braku gola

Osobny artykuł tej kwestii poświęcił natomiast na łamach "Sportu" Lluis Miguelsanz.

- Robertowi Lewandowskiemu ostatnio się nie układa. Polski napastnik strzelił tylko dwa gole w siedmiu ostatnich meczach, a w spotkaniu z Levante miał świetną okazję, aby się zrehabilitować i poprawić swoje statystyki strzeleckie. Nie był to dla niego łatwy mecz, ponieważ przeciwnik zamknął się w obronie, przez co bardzo mało uczestniczył w grze i praktycznie nie oddawał strzałów na bramkę. Lewandowski został zmieniony w 66. minucie z bardzo niezadowoloną miną. Był sfrustrowany swoim występem i być może tym, że zawsze jest jednym z pierwszych zmienianych zawodników, gdy gra w pierwszym składzie. Jednak pomimo tego, że mówił do siebie i był rozgniewany, napastnik podał rękę Flickowi - napisał.

I dodał: - To nie jest łatwy sezon dla Lewandowskiego. Miał pewne problemy fizyczne, które go wyhamowały i wydaje się, że nie znalazł jeszcze swojego najlepszego rytmu gry. A przecież rozpoczął sezon od dobrej passy strzeleckiej. Prawda jest taka, że Hansi Flick bardzo go oszczędza, rotując go z Ferranem Torresem, nawet w ważnych meczach. Lewandowski akceptuje swoją sytuację, czekając na decydującą fazę sezonu, w której ma nadzieję grać.

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Robert Lewandowski CZAREK SOKOLOWSKI East News

FC Barcelona - Levante UD 3-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports