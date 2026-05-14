10 maja 2026 roku FC Barcelona zapewniła sobie tytuł mistrzowski La Ligi. Co więcej, klub dokonał tego w bezpośrednim pojedynku ze swoim odwiecznym rywalem - Realem Madryt. Z tego powodu wywalczenie krajowego tytułu smakowało jeszcze lepiej.

Świętowanie tegorocznego sukcesu Katalończyków było naprawdę huczne. Głównymi postaciami fety mistrzowskiej okazali się Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny. Polski duet skradł show, wprawiając jednocześnie fanów w niemałe zaskoczenie. Szczególnym echem odbiło się zachowanie 37-letniego napastnika, który przy okazji tej imprezy pokazał całemu światu bardzo niecodzienne oblicze.

Zazwyczaj Robert Lewandowski kojarzony był bowiem z ogromnym profesjonalizmem oraz dbałością o każde wypowiedziane słowo. Tym razem pozwolił on sobie natomiast na chwilę mocnego rozluźnienia, co zdecydowanie przypadło do gustu wielu kibicom.

Kolega z reprezentacji ujawnia ws. Lewandowskiego. "Pokazał prawdziwego siebie"

Do dziś celebracja ligowego sukcesu w wykonaniu Lewandowskiego jest szeroko komentowana w mediach. W transmisji na "Kanale Sportowym" o kilka słów względem popisu swojego reprezentacyjnego kolegi poproszony został Tymoteusz Puchacz. Dzięki grze w "Biało-czerwonych" barwach miał on bowiem okazję znacznie lepiej poznać prawdziwą twarz Roberta Lewandowskiego. Teraz dostał idealną okazję do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z kibicami.

- To jest ten Lewandowski, którego znam. Już trochę na odpiętych wrotkach, z luzem. Nawet jak coś palnie głupiego, to on właśnie taki jest. Pokazał prawdziwego siebie i ja nawet pisałem z nim potem, że wreszcie się pokazał, i że Internet w ogóle zakochany jest w tym co oni robili. [...]. Fajnie, bo on jest super gościem. Uważam, że przez moment przytłoczyło go to wszystko, kim jest, a jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie - mówił wyraźnie podekscytowany Tymoteusz Puchacz.

27-letni obrońca również nie mógł w ostatnim czasie narzekać na brak pozytywnych bodźców. Miał on także całkiem konkretny powód do świętowania. Wraz z ekipą Sabah Baku wygrał bowiem mistrzostwo Azerbejdżanu.

