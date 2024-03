Głośno o tym, co zrobił Robert Lewandowski. Niemcy nie zamierzali tego kryć 

Robert Lewandowski w marcu na kilka dni wyjechał z Barcelony i dołączył do kadry narodowej, która walczyła o awans na tegoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech. Podopieczni Michała Probierza wykonali to zadanie. Najpierw wygrali przed własną publicznością na PGE Narodowym z Estonią 5:1 , a później po rzutach karnych pokonali Walię.

Po spotkaniu w Cardiff "Lewy" wrócił do Hiszpanii i zaczął przygotowywać się z drużyną do kolejnego meczu ligowego. W sobotę (30.03) "Duma Katalonii" mierzyła się z Las Palmas . Gracze Xaviego pokonali rywali 1:0 , a jedynego gola w tym meczu strzelił Raphinha . Polak, choć bramki tym razem nie zdobył, sprawił, że zrobiło się o nim głośno po ostatnim gwizdku sędziego.

"Pomimo walki z Polską o awans do mistrzostw Europy, wyszedł w pierwszej jedenastce. Miał trzy okazje, po jednej padła bramka, jednak nie została uznana ze względu na spalonego, a przy innej ramieniem trafił w poprzeczkę. Został zmieniony przez Vitora Roque, a grając na czas wymusił kartkę, aby się wyczyścić" - pisał kataloński dziennik "Sport".

Robert Lewandowski ukarany. Oto, co piszą o tej sytuacji w meczu Niemcy

Kapitan "Biało-Czerwonych" przed starciem z Las Palmas miał na koncie cztery żółte kartki. Piąta oznaczała przymusową pauzę. Piłkarz w 81. minucie został zmieniony przez Vitora Roque i w żółwim tempie opuszczał boisko , co zirytowało sędziego. Mówi się, że 35-latek specjalnie zapracował sobie na karę , bowiem po krótkiej przerwie od gry będzie mógł wystąpić w hitowym meczu przeciwko Realowi Madryt w El Clasico .

"Robert Lewandowski otrzymał żółtą kartkę podczas swojej wymiany, ponieważ zajęło mu to zbyt wiele czasu. Oznacza to, że brakuje go w nadchodzącym meczu ligowym w Cadiz CF" - czytamy dalej.