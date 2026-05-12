Głośno o tym, co zrobił Lewandowski. "Tyle lat trzeba było czekać"

O tym, że trofeum za mistrzostwo Hiszpanii trafi w ręce podopiecznym Hansiego Flicka, dziennikarze i eksperci byli przekonani już wcześniej. W niedzielny wieczór FC Barcelona ostatecznie przypieczętowała jednak swój sukces, wygrywając w El Clasico 2:0. Tym razem żaden z Polaków nie znalazł się w wyjściowym składzie i początkowo zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny spotkanie oglądali z ławki rezerwowych. W połowie drugiej części spotkania kapitan reprezentacji Polski zameldował się na murawie, aby kilkanaście minut później świętować zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Do kolegów z drużyny błyskawicznie dołączył Szczęsny, a okrzykom radości i łzom poruszenia nie było końca.

W poniedziałek piłkarze "Blaugrany" wkroczyli na ulice Barcelony, aby świętować swój wielki sukces wraz z kibicami. Mistrzowską fetę transmitował na żywo Kanał Sportowy, jednak chyba nikt nie spodziewał się, że podczas live'a dojdzie do tak nieprawdopodobnym scen. W trakcie przejazdu autobusu FC Barcelona z piłkarzami "na pokładzie" dziennikarze Kanału Sportowego przekazali mikrofon polskim bohaterom, Robertowi Lewandowskiemu i Wojciechowi Szczęsnemu. Przez kilkanaście minut to właśnie oni spełniali się w roli speakerów.

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski skradli show na mistrzowskiej fecie Barcelony. Głośno o zachowaniu kapitana reprezentacji Polski

Panowie sypali dowcipami, a także poruszyli temat swojej piłkarskiej przyszłości. To, co zwróciło największą uwagę, to jednak zachowanie Roberta Lewandowskiego, który na co dzień znany jest z ogromnej powściągliwości. Tym razem jednak pokazał on swoje prawdziwe, znacznie bardziej wyluzowane oblicze.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. "Lewy na ten moment czekał chyba całą swoją karierę, w końcu Polacy zobaczą go takiego jakim jest, a nie jako więźnia PRowców. Szkoda, że jako kibice aż tyle musieliśmy czekać na ten moment", "Lewy wreszcie na luzie. Super", "I czemu nie mogliśmy szybciej takiego Lewandowskiego zobaczyć? Takiego Lewandowskiego co ma luz, a nie jest sztywniakiem? Także prosimy o więcej! Takie zachowanie pokazuje, że wie że to co musiał osiągnąć to osiągnął i już nic nikomu nie musi nic udowadniać i jak coś jeszcze zdobędzie to gratis, a nie obowiązek", "No i Lewy pozamiatał - okazało się, że te wszystkie wywiady, sztuczne uśmiechy, konferencje to jedno, a potem Lewy dostaje majkrofon i okazuje się, że normalny chop", "Pięknie ogląda się Lewandowskiego w takiej luźnej wersji", "Robercie, jesteś sobą, to jest piękne" - stwierdzili zgodnie.

Od komentarza nie powstrzymali się także znani polscy dziennikarze. "Internety wygrane. Szczęsny taki był zawsze, Lewandowski na finiszu kariery jest coraz bliższy każdemu kibicowi. Luz, naturalność, bez PR-owej papki. Mamy dwóch gości w Barcelonie, którzy na mistrzowskiej fecie gadają sobie jak kumple w knajpie. Wizerunkowy top of the top" - podsumował Artur Gac z Interii Sport.

W podobnym tonie wypowiedział się dziennikarz Kanału Sportowego, Adam Sławiński. "Swoją drogą to pokazuje, że PR-owe gadki najbardziej psują odbiór piłkarzy. Świetne dziś były te rozmowy Roberta i Wojtka. Naturalność i szczerość najważniejsze" - przyznał.

"Tyle lat trzeba było czekać, aby zobaczyć wyluzowanego Roberta Lewandowskiego. Po prostu prawdziwego. Polacy jak zwykle, na imprezie w Barcelonie w głównych rolach, robią show. Widać, że potrafią się bawić. Przyjemne obrazki. W zasadzie legendarne już" - oznajmił z kolei Damian Czyżak, założyciel piłkarskiego kanału FUTBOLOWNIA.

