Głośno o Szczęsnym, Flick się nie zawahał. Garcia z dumą obwieszcza

Przed wtorkowym meczem Albacete - FC Barcelona głośno było o Wojciechu Szczęsnym w kontekście doniesień płynących z szatni mistrza Hiszpanii. Sam Hansi Flick nie zawahał się, przestrzegając w ćwierćfinale Pucharu Króla ustalonej przez siebie hierarchii. Głos w tej sprawie zabrał już po triumfie swojej drużyny 2:1 numer jedne w bramce Barcy - Joan Garcia, nie kryjąc przy tym swojej dumy.

Bramkarz w jasnej bluzie sportowej z rękawicami trzyma piłkę do gry w piłkę nożną, w lewym górnym rogu zdjęcia widoczny jest mniejszy okrągły kadr z zawodnikiem wykonującym rozgrzewkowy ruch nożny.
Na zdjęciu bramkarze FC Barcelona: Joan Garcia oraz Wojciech SzczęsnyJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Guillermo Martinez / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

FC Barcelona nie powieliła koszmarnej wpadki swojego odwiecznego rywala - Realu Madryt, eliminując Albacete z rozgrywek Pucharu Króla po wygranej 2:1. Nie oznacza to jednak, że "Duma Katalonii" nie musiała drżeć o wynik w starciu z drugoligowcem, bo końcówka spotkania była iście pasjonująca.

W wyjściowym składzie mistrza Hiszpanii zagrał Robert Lewandowski, który rozegrał 66 minut. Wysiłek swojego rodaka i reszty kolegów z ławki rezerwowych oglądał Wojciech Szczęsny.

Hansi Flick jest nieugięty i nie waha się podtrzymywać zasady, którą kierował się już podczas pracy w Bayernie Monachium, gdzie Manuel Neuer wchodził między słupki niemal zawsze, gdy tylko był dostępny. Wyjątek stanowiły jedynie początkowe rundy rozgrywek pucharowych. Podobnie jest w Barcelonie. Choć znajdujący się w osobliwej sytuacji Marc-Andre ter Stegen otrzymał swoją szansę, numer jeden, którym jest Joan Garcia, ma monopol na grę.

    O Wojciechu Szczęsnym głośno było przed wtorkowym meczem ze względu na doniesienia katalońskiego "Sportu", który informował, jak były reprezentant Polski ma reagować na decyzje Hansiego Flicka. A robi to - jak czytamy - w swoim stylu, czyli z pełnym spokojem i wsparciem dla swojego hiszpańskiego rywala.

    FC Barcelona pokonała Albacete. Joan Garcia zabrał głos

    Sam Joan Garcia po wtorkowym triumfie stanął do rozmowy z hiszpańskimi mediami, zabierając głos między innymi w sprawie hierarchii panującej wśród bramkarzy Barcelony.

    Bardzo się cieszę, że mogę grać. Zawsze, gdy menedżer uzna, że powinienem, chcę pokazać, że potrafię grać i podziękować mu za zaufanie
    przekazał z dumą Hiszpan

    24-latek był przy tym dumny z tego, co na murawie Estadio Carlos Belmonte zaprezentowała cała drużyna. - W ostatnich meczach brakowało nam skuteczności, ale dzisiaj stworzyliśmy sytuacje. Musimy dalej pracować w tym kierunku - powiedział.

    Joan Garcia podobnie jak Hansi Flick wyrażał również radość z powodu Ronalda Araujo, który po trudnym dla siebie okresie wrócił do pierwszego składu z opaską kapitańską na ramieniu i swój występ uświetnił niezwykle ważnym golem.

    - Jesteśmy bardzo szczęśliwi z jego powodu. Chcieliśmy, żeby wrócił do podstawowego składu i rozegrał znaczną liczbę minut, a on spełnił nasze oczekiwania, strzelając gola. Bardzo ciężko pracuje i zasłużył na to - stwierdził hiszpański golkiper Barcelony.

    Bramkarz ubrany w pomarańczowy strój sportowy znajduje się na murawie podczas meczu piłkarskiego, skupiony na piłce leżącej przed nim. W kółku widoczny portret tego samego bramkarza z wyrazistą mimiką twarzy.
    Wojciech SzczęsnyAFP
    Dwóch mężczyzn w sportowych koszulkach z rękawicami bramkarskimi, stojących na stadionie podczas treningu lub rozgrzewki
    Wojciech Szczęsny i Joan Garcia, czyli drugi i pierwszy bramkarz FC BarcelonaUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP
    Wojciech Szczęsny
    Wojciech SzczęsnyAFP
