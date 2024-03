Andy Cole, który kilkanaście lat temu zakończył karierę, wciąż pozostaje aktywny w środowisku piłkarskim. Były gwiazdor Manchesteru United co jakiś czas pojawia się w studiach telewizyjnych, a ostatnio zaproszono go do ESPN, gdzie mówił m.in. o najlepszych napastnikach świata. Legendarny zawodnik wywołał przy tym duże poruszenie, bo pominął dwóch cenionych przez angielskie media snajperów, a o jego słowach rozpisują się teraz media na Wyspach.