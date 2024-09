Głośno o rozłamie w szatni Barcelony. Media: zwrot ws. Roberta Lewandowskiego, to pewne

Pod koniec 2023 roku w Hiszpanii wybuchła mała burza po tym, jak media obiegł filmik, na którym Robert Lewandowski intencjonalnie zignorował Lamine'a Yamala, który chciał przybić z nim piątkę. Momentalnie wywołało to liczne spekulacje na temat łączących ich relacji. Polak w wielu sytuacjach na murawie miał pretensje do wychowanka "Dumy Katalonii", co nie podobało się kibicom.