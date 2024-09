Lewandowski znów bohaterem okładki w Hiszpanii. "Zmienił swój chip"

To wszystko jednak już historia - a " Lewy " ma przed sobą powrót do gry dla FC Barcelona . Warto nadmienić, że w Hiszpanii właśnie "grzany" jest temat zawodnika - i trudno się temu dziwić. Tak prezentuje się pierwsza strona dziennika "Sport" z 12 września:

"Odrodzony Lewandowski" - głosi tytuł, który nawiązuje do faktu doskonałej skuteczności "RL9" w Primera Division w bieżącej kampanii. "Polak wymienił swój chip w porównaniu do zeszłego sezonu, co potwierdzają jego cztery trafienia w czterech spotkaniach" - napisano ponadto.