Głośno o Robercie Lewandowskim, Flick podejmuje działania. Teraz je odsłonił

Tomasz Chabiniak

FC Barcelona przygotowuje się do starcia z Realem Oviedo, w którym będzie chciała wrócić na ligową zwycięską ścieżkę po zeszłotygodniowej porażce z Realem Sociedad. Nie milkną jednak echa meczu ze Slavią Praga. Jedno z pytań dziennikarzy na sobotniej konferencji prasowej doprowadziło Hansiego Flicka do ponownej analizy bramki samobójczej Roberta Lewandowskiego.

Piłkarz ubrany w niebiesko-granatową koszulkę z logo FC Barcelony i Spotify patrzy w dół, w tle widoczne rozmyte trybuny, po prawej stronie wstawiona okrągła ramka z portretem mężczyzny w stroju sztabu szkoleniowego Barcelony.
Robert Lewandowski / Hansi Flick IMAGO/Joan Gosa/Imago Sport and News / JOSEP LAGO/AFP/ East News

Środa okazała się szczególnym dniem w karierze Roberta Lewandowskiego. Po raz pierwszy zaliczono mu gola samobójczego. Do swojej bramki trafiał w 2010 roku w sparingu reprezentacji Polski z Hiszpanią (0:6) oraz w sezonie 2013/14 w meczu Borussii Dortmund z Eintrachtem Brunszwik. W tamtych dwóch przypadkach jednak oficjalne trafienie zapisano zawodnikom drużyny rywala.

Trzy dni temu "Lewego" zaskoczyła piłka dośrodkowana z rzutu rożnego. Jeden z piłkarzy Slavii Praga nie trafił w piłkę, chcąc uderzać ją głową. Futbolówka trafiła w bark uchylającego się polskiego napastnika i wpadła do siatki.

- Uważam, że to nie była jego wina. Jeden z zawodników trącił piłkę, a Robert był za nim i nie miał jak zareagować. Walczył przez 90 minut, dawał z siebie wszystko, utrzymywał piłki, osłaniał je, co było bardzo ważne. Do tego strzelił gola. To właśnie u niego kochamy - mówił po spotkaniu Hansi Flick.

Niemiecki szkoleniowiec został poproszony o powrót do tematu na sobotniej konferencji prasowej przed niedzielnym starciem z Realem Oviedo. Przyznał, że zachowanie przy stałych fragmentach gry było i jest tematem rozmów w obozie "Dumy Katalonii".

Flick o golu samobójczym Lewandowskiego. "Nie miał czasu na reakcję"

- Nie mamy zbyt wiele czasu, aby to przećwiczyć, ale rozmawialiśmy o tym. W Pradze było inaczej. Nie chcę szukać wymówek, ale było bardzo zimno, a oni mieli bardzo wysokich zawodników. Przy drugim golu Lewandowski nie miał czasu na reakcję. Ważne jest, aby być dobrze ustawionym i rozmawialiśmy o tym - powiedział (cyt. za "Mundo Deportivo").

