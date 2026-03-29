Głośno o przyszłości Flicka, nagłe wieści dla Lewandowskiego i spółki. "W ciągu kilku dni"

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Hansi Flick ma już za sobą liczne sukcesy z FC Barcelona, a przed niemieckim trenerem w tym sezonie są jeszcze co najmniej dwie szanse, aby powiększył on swój dorobek trofeów wywalczonych z "Blaugraną". Nie dziwi więc, że coraz głośniej jest o rychłym przedłużeniu jego dotychczasowego kontraktu z FCB - i w tym kontekście pojawiły się właśnie bardzo istotne wieści.

Robert Lewandowski w różowym stroju z numerem 9 przy linii boiska obok trenera Hansiego Flicka
Robert Lewandowski i Hansi Flick

Wpływ Hansiego Flicka na ekipe FC Barcelona był znaczący i, można rzec, momentalny, bowiem niemiecki szkoleniowiec już w pierwszym sezonie w "Dumie Katalonii" doprowadził zespół do zdobycia potrójnej korony (w formie mistrzostwa kraju, Pucharu Króla oraz Superpucharu Hiszpanii).

W obecnej kampanii podopieczni 61-latka sięgnęli już po raz kolejny po Supercopa de Espana, a przed nimi w perspektywie jeszcze możliwe triumfy w Primera Division i Lidze Mistrzów. Tymczasem w tle przewijają się spekulacje o dalszej przyszłości trenera - a konkretnie o prolongacie jego kontraktu.

Ewa Pajor pozbawiona rekordu w Madrycie. Hitowe El Clasico rozstrzygnięte trzema golami

Hansi Flick praktycznie pewien przedłużenia umowy z Barceloną. Co z Robertem Lewandowskim?

Jego obecna umowa ważna jest do końca czerwca 2027 roku, a więc jeszcze tylko przez jeden kolejny sezon. Włoski dziennikarz Nicolo Schira dał jednak w niedzielny wieczór do zrozumienia, że taki stan rzeczy raczej nie utrzyma się długo.

"Przedłużenie kontraktu Hansa-Dietera Flicka z 'Barcą" jest na etapie finalizacji. Istnieje już wstępne porozumienie w sprawie nowej umowy do 2028 roku. Podpisanie jej spodziewane jest w ciągu najbliższych dni" - napisał Schira na swoim profilu w portalu X.

Tym samym niebawem powinniśmy otrzymać tu oficjalny komunikat kończący wszelkie domniemania. Miejmy nadzieję, że równie prędko wyjaśni się także i kwestia dalszych futbolowych losów Roberta Lewandowskiego, którego kontrakt z FCB z kolei ważny jest tylko do końca czerwca 2026 r.

Gorąco przed finałem Polaków. Zdecydowany ruch Szwedów. Decyzja w trybie nagłym

FC Barcelona czeka seria starć z Atletico Madryt

FC Barcelona tymczasem po przerwie reprezentacyjnej zmierzy się w wielkim hicie Primera Division z Atletico Madryt. Pierwszy gwizdek wybrzmi w tym przypadku 4 kwietnia o godz. 21.00. Warto zaznaczyć, że do połowy przyszłego miesiąca "Blaugrana" spróbuje swoich sił przeciwko "Los Colchoneros" jeszcze... dwa kolejne razy, w Lidze Mistrzów.

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna podbijają TikToka, internauci wspomnieli o Robercie Lewandowskim
Wideo z Mariną i Szczęsnym hitem w sieci. Lewandowski wywołany do tablicy

Amanda Gawron
Hansi Flick
Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
Hansi FlickMIGUEL RIOPAAFP
"Czekamy na drugiego Lewandowskiego". Co za słowa Hajty o Pietuszewskim. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

