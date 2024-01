Anna Lewandowska, choć nie ukrywa, że jest zakochana w hiszpańskim klimacie, święta Bożego Narodzenia zdecydowała się spędzić z bliskimi w ojczyźnie. Polska bizneswoman przyleciała z dziećmi do Warszawy i udała się na firmową Wigilię. Później dołączył do niej jej mąż, którego obowiązki w klubie zmusiły do zmiany terminu powrotu. Lewandowscy tradycyjnie w pierwszy dzień świąt stanęli z córkami przed ogromną choinką i złożyli kibicom życzenia. Para miała okazję również zwiedzić warszawską Starówkę. Jednak ich pobyt w naszym kraju nie trwał długo. Małżeństwo wróciło do Barcelony, aby świętować sylwestra. Opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia z przyjęcia w bardzo dużym gronie.