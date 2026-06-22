Głośno o następcy Lewandowskiego, Barcelona musi wybrać. Padły nazwiska

Robert Lewandowski przez kilka lat był gwarantem goli dla FC Barcelona - wraz z zakończeniem sezonu 2025/2026 domknęła się jednak niezwykła przygoda Polaka z ekipą z Camp Nou.

"Lewy" niebawem dołączy do nowego zespołu, a "Duma Katalonii" musi jak najprędzej zakontraktować nowego napastnika, który będzie stanowić o sile jej ofensywy. Sprawa jest jednak nieco skomplikowana...

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Głównym celem "Barcy" ma być niezmiennie Julian Alvarez, natomiast obecny klub piłkarza, Atletico Madryt, ma być mocno niechętny do odsprzedaży swojej gwiazdy. Niespodziewanie na tapet w całym opisywanym kontekście wrócił też temat Harry'ego Kane'a, ale tutaj z kolei nie widać powodu, dla którego Bayern Monachium miałby rezygnować z Anglika.

Mario Roldan, dziennikarz "Diario Sport", przedstawił przy tym swoiste alternatywy dla wymienionych wyżej dżentelmenów - na "krótkiej liście" Barcelony mają w tym przypadku figurować cztery nazwiska.

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Pierwszym wymienionym graczem był tu Eli Junior Kroupi, który w ostatnim sezonie błyszczał na wypożyczeniu z Lorient do Bournemouth, zdobywając w Anglii 13 bramek. Problemem miałby być tu jednak jego młody wiek (19 lat).

Innym kandydatem jest znacznie bardziej doświadczony gracz, Mikel Oyarzabal, który niedawno błysnął na mundialu zdobywając dublet przeciwko Arabii Saudyjskiej, a w kampanii 25/26 strzelił dla Realu Sociedad 18 bramek i sięgnął po Puchar Króla.

W orbicie zainteresowań "Blaugrany" ma być także inny uczestnik MŚ, Goncalo Ramos (PSG), na którego korzyść działa bycie pod opieką agenta Jorge Mendesa. Do tego dochodzi jeszcze Benjamin Sesko, który po nieco niemrawym wejściu do Premier League zdecydowanie rozkręcał się w kolejnych miesiącach swego pierwszego sezonu w barwach Manchesteru United.

Jednego możemy być pewni - wokoło "Barcy" będzie w najbliższych tygodniach naprawdę gorąco...

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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