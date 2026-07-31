Po porażkach z Interem Miami (2:3) oraz New York City (1:3), Chicago Fire przygotowuje się do kolejnego pomundialowego spotkania w rozgrywkach MLS. Tym razem podopieczni Gregga Berhaltera będą mogli zrehabilitować się za poprzednie nieudane występy przed własną publicznością, podejmując w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego ekipę Charlotte FC.

Dla Roberta Lewandowskiego - który tym razem powinien wystąpić w podstawowym składzie - będzie to okazja do przełamania i zdobycia premierowej bramki na amerykańskich boiskach. A z każdym meczem Polakowi powinno być nieco łatwiej. Czas działa bowiem na korzyść 37-latka, o czym mówi wspomniany już trener Gregg Berhalter.

- Widać było, jak Robert nabiera pewności. Trzeba mu to przyznać - ten facet jako pierwszy wychodzi na boisko, jako ostatni z niego schodzi i odbywa dodatkowe treningi. W niedzielę przyszedł na trening i robi wszystko, co w jego mocy - powiedział były selekcjoner Stanów Zjednoczonych cytowany przez portal Meninred97.com.

I dodał:

To po prostu wyścig z czasem, prawda? Trenuje dopiero od dwóch tygodni. Ale zbliżamy się do celu i musimy po prostu zachować cierpliwość oraz dalej nad tym pracować

Trener Chicago Fire o Robercie Lewandowskim. Drużyna wciąż potrzebuje czasu

Wyzwaniem dla 52-latka jest jednak nie tylko doprowadzenie Roberta Lewandowskiego do szczytu formy, ale też - o ile nie przede wszystkim - umiejętne wkomponowanie go w drużynę czy wręcz przebudowa całego zespołu w taki sposób, by móc wykorzystać potencjał swojej nowej gwiazdy.

- Jedną rzeczą jest przyciągnięcie światowej klasy talentu, takiego jak Robert Lewandowski, a inną posiadanie infrastruktury, która go wesprze. Jeszcze nie osiągnęliśmy tego celu, ale właśnie do tego dążymy, by stworzyć drużynę, która potrafi wygrywać również z gwiazdą w składzie. Dla nas to proces, który wciąż trwa. Chłopaki radzą sobie dobrze, sztab radzi sobie dobrze i Robert także radzi sobie dobrze. Teraz trzeba po prostu utrzymać ten poziom i zacząć wygrywać mecze - stwierdził trener Gregg Berhalter.

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AF AFP

Robert Lewandowski w barwach Chicago Fire Leonardo Fernandez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP





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