Głośno o Lewandowskim we Włoszech. Tematem transfer. Nowa opcja dla Polaka

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Przyszłość Roberta Lewandowskiego to jeden z najgorętszych tematów ostatnich miesięcy. Kontrakt Polaka w Barcelonie wygasa 30 czerwca. Na ten moment nie wiadomo czy zostanie przedłużony. 37-latek nie może narzekać na brak zainteresowania bogatych klubów z USA czy Arabii Saudyjskiej. Teraz pojawiła się sensacyjna opcja.

We Włoszech głośno o Robercie Lewandowskim. Sensacyjny kierunek transferowy
We Włoszech głośno o Robercie Lewandowskim. Sensacyjny kierunek transferowy

Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? Zastanawiają się nad tym kibice i dziennikarze z całego świata. Polski napastnik od czterech sezonów reprezentuję Barcelonę, ale jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku. Polak wykazuje chęć do pozostania w "Dumie Katalonii", ale klub do tej pory nie określił się, jaki ma plan na niego.

Zainteresowanie Lewandowskim wykazują od dłuższego czasu kluby z Arabii Saudyjskiej czy też z USA. Ten pierwszy kierunek wydaje się być nierealny ze względu na sytuację panującą na Bliskim Wschodzie. Z kolei w kontekście USA najgłośniej było o zespole Chicago Fire.

    Głośno o Lewandowskim we Włoszech. Była gwiazda wskazała nowy klub dla Polaka

    Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się o poważnym zainteresowaniu AC Milan, który często sprowadza do siebie doświadczonych piłkarzy, którzy zbliżają się do końca kariery. Tymczasem ponownie we Włoszech zrobiło się głośno o Lewandowskim, ale nie w kontekście klubu z Mediolanu. Legendarny francuski napastnik David Trezeguet wskazał, że Juventus Turyn powinien zainteresować się Polakiem.

    Wziąłbym Lewandowskiego za darmo, nawet w wieku 37 lat. To inna półka, jeden z ostatnich prawdziwych napastników obok Erlinga Haalanda 
    wypalił w rozmowie z "La Gazetta dello Sport".

    Były piłkarz Juventusu podkreślił, że Polak nie jest już w tak dobrej dyspozycji jak jeszcze jakiś czas temu, ale to dalej "silny i inteligentny" napastnik. - Gdyby nadarzyła się okazja, sam zawiózłbym go do Turynu - dodał.

    Włosi widzą Lewandowskiego w Juventusie. To będzie kluczowe

    Włoski dziennik podkreśla, że na ten moment Juventusu nie stać na Lewandowskiego, ale zauważa pewną szansę dla Turyńczyków. Klub mógłby zaoferować piłkarzowi maksymalnie 7 milionów euro, podczas gdy w Barcelonie zarabia ponad 20. - "Polak ma wiele propozycji z USA czy Arabii Saudyjskiej, ale gdyby rozważył sportową opcję i rezygnację z dużych pieniędzy, to Juventus byłby dobrym miejscem" - podkreślają włoscy dziennikarze i dodają, że ruch jest teraz po stronie Lewandowskiego i Damiena Comolliego, a więc prezesa włoskiego giganta.

    Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
    Robert Lewandowski

    Piłkarz ubrany w granatowo-bordową koszulkę z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora, stojący na boisku podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki kibiców i stadion.
    Robert LewandowskiJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
    Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
    Piłkarz w sportowym stroju drużyny FC Barcelona siedzi na ławce rezerwowych, otoczony przez innych członków zespołu, w tle widać kilku zawodników rozmawiających ze sobą.
    Robert LewandowskiAlberto GardinEast News
