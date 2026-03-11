Jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego? Zastanawiają się nad tym kibice i dziennikarze z całego świata. Polski napastnik od czterech sezonów reprezentuję Barcelonę, ale jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku. Polak wykazuje chęć do pozostania w "Dumie Katalonii", ale klub do tej pory nie określił się, jaki ma plan na niego.

Zainteresowanie Lewandowskim wykazują od dłuższego czasu kluby z Arabii Saudyjskiej czy też z USA. Ten pierwszy kierunek wydaje się być nierealny ze względu na sytuację panującą na Bliskim Wschodzie. Z kolei w kontekście USA najgłośniej było o zespole Chicago Fire.

Głośno o Lewandowskim we Włoszech. Była gwiazda wskazała nowy klub dla Polaka

Jeszcze kilka tygodni temu mówiło się o poważnym zainteresowaniu AC Milan, który często sprowadza do siebie doświadczonych piłkarzy, którzy zbliżają się do końca kariery. Tymczasem ponownie we Włoszech zrobiło się głośno o Lewandowskim, ale nie w kontekście klubu z Mediolanu. Legendarny francuski napastnik David Trezeguet wskazał, że Juventus Turyn powinien zainteresować się Polakiem.

Wziąłbym Lewandowskiego za darmo, nawet w wieku 37 lat. To inna półka, jeden z ostatnich prawdziwych napastników obok Erlinga Haalanda

Były piłkarz Juventusu podkreślił, że Polak nie jest już w tak dobrej dyspozycji jak jeszcze jakiś czas temu, ale to dalej "silny i inteligentny" napastnik. - Gdyby nadarzyła się okazja, sam zawiózłbym go do Turynu - dodał.

Włosi widzą Lewandowskiego w Juventusie. To będzie kluczowe

Włoski dziennik podkreśla, że na ten moment Juventusu nie stać na Lewandowskiego, ale zauważa pewną szansę dla Turyńczyków. Klub mógłby zaoferować piłkarzowi maksymalnie 7 milionów euro, podczas gdy w Barcelonie zarabia ponad 20. - "Polak ma wiele propozycji z USA czy Arabii Saudyjskiej, ale gdyby rozważył sportową opcję i rezygnację z dużych pieniędzy, to Juventus byłby dobrym miejscem" - podkreślają włoscy dziennikarze i dodają, że ruch jest teraz po stronie Lewandowskiego i Damiena Comolliego, a więc prezesa włoskiego giganta.

