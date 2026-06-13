Robert Lewandowski blisko miesiąc temu pożegnał się z Barceloną. 37-latek w tym momencie decyduje o swojej sportowej przyszłości. Najwięcej mówiło się o tym, że trafi do jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej. Tymczasem w piatkowy wieczór wsiadł w samolot w Barcelonie i ruszył do Chicago. W podróży towarzyszył mu jego agent, a celem jest rozmowa o przyszłości w klubie Chicago Fire.

"Jest oferta na stole, z tego co wiem to jest co najmniej 2 lata kontraktu, 20 mln € za sezon, 15 mln € + 5 mln €, ale moim zdaniem ta oferta jeszcze też może być cały czas poprawiana, żeby Lewandowskiego po prostu skusić" - powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale meczyki.pl.

Nie tylko Lewandowski. Inna gwiazda na celowniku Chicago Fire

Decyzja ws. przyszłości Lewandowskiego wydaje się być więc kwestią czasu. Okazuje się, że Chicago Fire nie ma zamiaru poprzestać na polskim napastniku. Portal "The Athletic" informuje, że klub prowadzi rozmowy na temat zakontraktowania Leona Goretzki. - "Jest wolnym agentem, ale Fire musi stawić czoła silnej konkurencji ze strony europejskich klubów, aby go pozyskać" - czytamy.

Dziennikarze zaznaczają, że kontrakt z Niemcem to "kolejny krok w kierunku pozyskania Lewandowskiego". Portal przypomina jednocześnie, że piłkarze świetnie się znają, ponieważ grali razem w Bayernie Monachium w latach 2018-2022.

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31-letni Goretzka obecnie przebywa w USA z reprezentacją Niemiec. Pierwszy mecz na mundialu rozegra w niedzielę (14 czerwca) o godz. 19:00. Wówczas nasi zachodni sąsiedzi zmierzą się z Curacao. Relacje tekstowe "na żywo" ze wszystkich meczów MŚ 2026 możecie śledzić w Interii Sport.

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Robert Lewandowski AFP

Leon Goretzka GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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