FC Barcelona ma za sobą najtrudniejszy pod względem mentalnym tydzień sezonu 2023/24. We wtorek 16 kwietnia odpadła z Paris Saint-Germain. Na skutek pomeczowych wypowiedzi Ilkay Guendogan miał napięte stosunki z Ronaldem Araujo. Atmosfera na tyle się "zagęściła", że Xavi Hernandez postanowił odwołać jeden z treningów. "Duma Katalonii" pokazała niezłą reakcję na Estadio Santiago Bernabeu w ligowym El Clasico, ale mimo prowadzenia 1:0 i 2:1 przegrała z Realem Madryt i traci do niego już 11 punktów. Do końca rozgrywek można zdobyć już tylko 18 oczek, co w zasadzie oznacza, że w sześć dni "Blaugrana" straciła szanse na dwa najważniejsze trofea.

Reklama