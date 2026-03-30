Głośno o Lewandowskim. Szwedzi namawiają kapitana. Tak nazwał Polaka

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Robert Lewandowski znalazł się w centrum uwagi szwedzkich mediów przed wtorkowym meczem z reprezentacją Polski, a przynajmniej taki wniosek wysnuć można z poniedziałkowej konferencji prasowej naszych rywali. Nazwisko naszego napastnika padało na niej raz za razem. Pytany był o niego przede wszystkim kapitan Szwedów Victor Lindelof, któremu miejscowi dziennikarze postawili wręcz "Lewego" za wzór, niejako namawiając go do przedłużenia swojej reprezentacyjnej kariery. A 31-latek z esytmą wypowiedział się na temat snajpera FC Barcelona.

Kapitanowie Szwecji i Polski, Lindelof i Lewandowski, podczas meczu.
Na zdjęciu kapitanowie reprezentacji Szwecji i Polski - Victor Lindelof i Robert Lewandowski

Mecz Szwecja - Polska działa na emocje - nie tylko u nas, ale i w kraju gospodarza wtorkowego finału baraży. Efektem ogromnego zainteresowania była sala konferencyjna pękająca w szwach podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, w której udział wzięli zarówno selekcjoner naszych rywali Graham Potter, jak i kapitan szwedzkiej kadry Victor Lindelof.

Sala konferencyjna na Strawberry Arena tuż przed konferencją Grahama Pottera
Sala konferencyjna na Strawberry Arena tuż przed konferencją Grahama Pottera

Hajto zobaczył, co zrobił Urban. Natychmiastowa reakcja. Tuż przed meczem

Organizacja - jak przystało na Skandynawię - topowa. Pośpiechu brak, za to dużo spokoju. Spotkanie z mediami rozpoczęło się wprawdzie z drobnym opóźnieniem, ale potem obaj przedstawiciele szwedzkiego obozu długo i cierpliwie - przez niemal godzinę - odpowiadali na pytania dziennikarzy. Każdy, kto tylko chciał je zadać, miał taką okazję.

Na zdjęciu selekcjoner reprezentacji Szwecji Graham Potter oraz - z lewej - polscy piłkarze
Trener Szwedów usłyszał wieści z Polski. I wypalił. "To samo mówimy o was"

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

Graham Potter zabierał głos wyłącznie po angielsku. Rozumiał jednak doskonale szwedzkich dziennikarzy - wszak ma za sobą siedmioletni klubowy staż trenerski w tym kraju. Victor Lindelof natomiast wypowiadał się głównie w rodzimej mowie, a polskie media mogły liczyć na sam koniec na pomoc tłumacza, który nielicznym zainteresowanym przedstawił treść jego wielowątkowego wywodu.

Robert Lewandowski na językach we Włoszech, teraz taki głos. To byłby hit

Szwecja - Polska. Kapitan rywali wprost o Lewandowskim. "To fantastyczne"

Choć nie znając języka szwedzkiego nie sposób jakkolwiek wyłapać kontekst wypowiadanych w nich zdań, tak doskonale można było zrozumieć, w czyją stronę spoglądają przede wszystkim nasi rywale. "Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski" - słychać było raz za razem podczas pytań kierowanych w stronę Victora Lindelofa. A ten wypowiadał się o naszym kapitanie z wielkim szacunkiem.

To bardzo dobry zawodnik, na którego zawsze trzeba uważać. To fantastyczne, że przez tyle lat utrzymuje taki poziom. Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, by mieć go pod kontrolą
przyznał piłkarz Aston Villi

I dodał: - To bardzo dobry zawodnik, który świetnie porusza się w polu karnym. Gra głową i ciąg na bramkę są u niego na poziomie klasy światowej.

W nawiązaniu do jego ostatnich słów, Victor Lindelof był zagadywany także o to, czy tegoroczny mundial rzeczywiście będzie jego ostatnim w karierze. A rodacy za przykład postawili mu właśnie "Lewego", który w wieku 37-lat wciąż walczy z kadrą o awans na mistrzostwa świata. I 31-letni szwedzki obrońca mógłby więc - przynajmniej w teorii - szykować się za cztery lata na kolejną wielką imprezę w swojej karierze. Sam ostatecznie jeszcze niczego nie wyklucza.

- Nie wiem, zobaczymy, bo zostały cztery lata do następnego mundialu. Najważniejsze dla nas, by skoncentrować się na meczu, który musimy jutro wygrać. A że Lewandowski ma teraz 37 lat? Wszyscy jesteśmy inny, mamy różne organizmy, które w różny sposób reagują na obciążenia i kontuzje - przyznał kapitan reprezentacji Szwecji.

Boniek wydał werdykt. Dzień przed meczem ze Szwecją. Rozpętała się burza

Przed meczem nie mogło zabraknąć również porównania dwóch wielkich napastników - Roberta Lewandowskiego i Viktora Gyokeresa. Sam Victor Lindelof, co ciekawe, nie stawia wyżej swojego kompana z szatni.

- Zobaczymy, kto wypadnie lepiej. Tego nigdy nie wie się przed spotkaniem. Mam nadzieję, że my wygramy - przyznał doświadczony defensor, wierząc w to, że to jego rodak - tak jak i cała szwedzka kadra - będzie we wtorek górą.

Ze Strawberry Arena w Solnie - Tomasz Brożek

Viktor Gyokeres
To on pogrążył Ukraińców. Oto prawda nt. gwiazdy Szwedów. 9 meczów wstydu

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Piłkarz w czerwonym stroju z opaską kapitana na ramieniu składa ręce w geście podziękowania
Robert Lewandowski
Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski
Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski
Jak będzie wyglądał mecz Szwecja - Polska? Eksperci prognozują.

