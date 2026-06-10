Głośno o Lewandowskim, nagle ogłoszenie transferu. To już pewne, 15 milionów

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Od momentu, kiedy Robert Lewandowski ogłosił zakończenie swojej przygody w FC Barcelonie, Polak stał się bohaterem kolejnych doniesień medialnych łączących go z kolejnymi zespołami z całego świata. Jednym z nich było tureckie Fenerhabce, które właśnie doszło do porozumienia z innym napastnikiem. Słynny Fabrozio Romano donosi o przesądzonym transferze za 15 mln euro.

Robert Lewandowski w FC Barcelona
Robert Lewandowski w FC BarcelonaGONGORAAFP

Przez cztery lata Robert Lewandowski dawał kibicom FC Barcelony wiele powodów do radości, sięgając po kolejne trofea i pnąć się w górę klasyfikacji strzelców wszechczasów "Blaugrany". Niestety, wraz z końcem czerwca kapitan reprezentacji Polski oficjalnie przestanie być zawodnikiem katalońskiego klubu, który już szuka następcy - co nie przychodzi jednak łatwo.

Kiedy tylko "Lewy" oficjalnie poinformował o odejściu z klubu i pożegnał się z kibicami, natychmiast znalazł się na ustach dziennikarzy z całego świata, którzy informowali o zainteresowaniu kolejnych klubów, które chciałyby mieć polskiego napastnika w swoich szeregach. Jednym z najbardziej sensacyjnych było tureckie Fenerbahce. Teraz jednak ekipa ze Stambułu sięgnęła po innego napastnika.

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Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

Jak donosi Fabrizio Romano, jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy na świecie - potwierdzając przy tym informacje przedstawione przez Yağıza Sabuncuoğlu, Fenerbahce zasili Vedat Muriqi, który do tej pory równiez grał w Hiszpanii.

Napastnik z Kosowa do tej pory reprezentował barwy RCD Mallorca, której jednak nie udało się utrzymać w Primera Division. Spadek na drugi szczebel rozgrywkowy sprawił, że natychmiast pojawili się chętni na wykupienie najważniejszych zawodników - w tym Muriqiego.

- Vedat Muriqi to Fenerbahçe here we go! Oferta w okolicach 15 mln euro dla Mallorki, ponieważ był on celem transferowym nowego prezydenta. Muriqi zaakceptował warunki umowy z Fener i jest gotowy, aby dołączyć do drużyny po załatwieniu formalności - poinformował dziennikarz.

Sięgnięcie po 32-latka wydaje się być świetnym posunięciem tureckiego klubu. W poprzednim sezonie strzelił on 23 gole w 37. meczach we wszystkich rozgrywkach, dorzucając jedną asystę.

Transfer ten oczywiście nie przekreśla ewentualnego dołączenia Roberta Lewandowskiego do tureckiego klubu, jednak prawdopodobieństwo takiego ruchu - które i tak było dość niskie, teraz stało się jeszcze mniejsze.

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Vedat Muriqi z Mallorki, strzela w meczu z Gironą
Vedat Muriqi z Mallorki, strzela w meczu z GironąAFP
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaMatthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP
Robert Lewandowski w barwach FC Barcelony
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonyIra L. Black / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP


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