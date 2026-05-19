Camp Nou z wielkim rozrzewnieniem i ogromną sympatią pożegnało w niedzielę Roberta Lewandowskiego, traktując go jak swoją legendę. A zbudowanie tak okazałego pomnika zajęło Polakowi zaledwie cztery lata. Był to niezapomniany i wyjątkowy czas w jego karierze, co zresztą sam przyznał, ogłaszając swoje odejście z FC Barcelona.

- Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas pójść dalej. Odchodzę z poczuciem wypełnionej misji. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od pierwszego dnia. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze w ciągu tych pięknych czterech lat. Specjalne podziękowania kieruję do prezesa Laporty, za to, że dał mi szansę, by przeżyć najbardziej niezwykły rozdział w mojej karierze. Barca powróciła tam, gdzie jej miejsce - przekazał Robert Lewandowski, informując o rychłym rozstaniu z "Dumą Katalonii".

Ta decyzja wcale nie przekreśla jednak jego przyszłości w Barcelonie, o czym rozpisują się dzisiaj hiszpańskie media.

Lewandowski ledwo pożegnał się z Camp Nou. Media już zapowiadają powrót do Barcelony

Jak informuje znany dziennik "Mundo Deportivo", dalsza przyszłość Roberta Lewandowskiego i jego najbliższych wciąż będzie związana z Barceloną. Nie chodzi jednak o sam klub, a miasto, do którego cała rodzina ma wrócić po definitywnym zakończeniu piłkarskiej kariery przez kapitana reprezentacji Polski.

Polski napastnik zakończył w tym tygodniu swój etap w barwach Barcy, ale zarówno on, jak i jego rodzina dają jasno do zrozumienia, że po zakończeniu jego kariery osiedlą się w Barcelonie, po ostatniej przygodzie, która zapowiada się w Arabii Saudyjskiej

- Mimo pożegnania, Robert i jego rodzina rozstali się wprawdzie z Barcą, ale nie z samą Barceloną. Jak dowiedziała się redakcja "Mundo Deportivo" od źródeł bliskich piłkarzowi, Lewandowski zamierza powrócić do Barcelony po zakończeniu swojej ostatniej przygody, która - o ile nie nastąpi niespodziewana zmiana - zaprowadzi go do Arabii. Zarówno on, jak i jego żona, która prowadzi siłownię w stolicy Katalonii, a także ich dwie córki, znaleźli w Barcelonie dom, który - podobnie jak Barça - na zawsze pozostawił w nich ślad - czytamy dalej.

Na razie czekamy jednak na dalsze kroki Roberta Lewandowskiego w kwestii jego klubowej kariery. Zobaczymy, czy zaprowadzą go one właśnie na Półwysep Arabski.

Robert Lewandowski

