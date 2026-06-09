Głośno o Lewandowskim, a teraz taki ruch szejków. Absolutna fortuna

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

FC Barcelona jak na razie zaliczyła jeden rozbrat ze swym zawodnikiem przed sezonem 26/27 - i mowa tu oczywiście o Robercie Lewandowskim, który jednak wciąż nie dołączył oficjalnie do żadnego innego klubu. Sporo mówi się przy tym o przenosinach "RL9" do Arabii Saudyjskiej, a to może nie być wcale ostatnia dotychczasowa gwiazda "Barcy", która trafi na Bliski Wschód. Szejkowie nie odpuszczają Katalończykom i są gotowi wydać fortunę.

Robert Lewandowski, Lamine Yamal i Raphinha w koszulkach FC Barcelony podczas meczu, jeden z piłkarzy z numerem 10.
Robert Lewandowski, Lamine Yamal, RaphinhaMATTHIEU MIRVILLEAFP

Robert Lewandowski po czterech sezonach - obfitujących w rozmaite trofea - rozstaje się z FC Barcelona, a formalne dopełnienie tej decyzji nastąpi 30 czerwca, kiedy ostatecznie wygaśnie kontrakt Polaka z "Dumą Katalonii".

Na razi jednak nie ma ani widu, ani słychu w kwestii nowego klubu "Lewego", choć najpoważniejszymi opcjami zdają się tu pozostawać Chicago Fire oraz Al-Hilal. Saudyjski trop może przy tym znaleźć zastosowanie także przy innej dotychczasowej gwieździe "Barcy".

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Raphinha na celowniku, saudyjscy szejkowie nie odpuszczają. Ogromne kwoty w grze

Mowa tu konkretnie o Raphinhi, jednej z kluczowych postaci w układance trenera Hansiego Flicka. Brazylijczyk dotychczas zarzekał się, że nigdzie się z Camp Nou nie rusza, natomiast szejkowie wytaczają na tym froncie coraz cięższe działa.

"Mundo Deportivo" we wtorkowym wydaniu na swojej "jedynce" w roli głównego tematu obsadziło właśnie kwestię dalszej przyszłości m.in. Raphinhi, a jak czytamy w internetowym serwisie "MD", w artykule Ferrana Martineza, w walce o futbolistę mają się liczyć aż dwaj giganci z Bliskiego Wschodu, Al-Hilal i Al-Nassr, obaj wspierani przez Saudyjski Fundusz Inwestycyjny (PIF).

W grę wchodzi wypłacenie FCB za gracza około 80 mln euro, a do tego miałaby paść propozycja wypłacania mu... czterokrotności dotychczasowej pensji. Oczywiście reprezentanta "Canarinhos" nawet tak szczodra oferta może nie przekonać do zmiany barw, natomiast z pewnością nie będzie mógł obok niej przejść całkiem obojętnie.

Obecna umowa Raphinhi ważna jest do końca czerwca 2028. Jeśli cokolwiek miałoby ruszyć w temacie jego odejścia z "Blaugrany", to stanie się to raczej już po mistrzostwach świata, w trakcie których Brazylia zmierzy się w fazie grupowej z Maroko, Haiti oraz Szkocją.

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Amanda Gawron
Raphinha
RaphinhaJOSE BRETONAFP
Piłkarz ubrany w różowy strój sportowy z numerem 11 stoi na murawie stadionu, podciąga koszulkę do góry pokazując fragment brzucha, w tle rozmazane postaci innych zawodników oraz trybuny z kibicami.
RaphinhaOli ScarffAFP
Dwóch piłkarzy świętuje zdobycie gola podczas meczu, jeden z nich z widocznym nazwiskiem Raphinha i numerem 11, drugi zawodnik podnosi rękę, obaj ubrani w bordowo-granatowe stroje.
Raphinha i Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP


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