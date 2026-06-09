Głośno o Lewandowskim, a teraz taki ruch szejków. Absolutna fortuna

Robert Lewandowski po czterech sezonach - obfitujących w rozmaite trofea - rozstaje się z FC Barcelona, a formalne dopełnienie tej decyzji nastąpi 30 czerwca, kiedy ostatecznie wygaśnie kontrakt Polaka z "Dumą Katalonii".

Na razi jednak nie ma ani widu, ani słychu w kwestii nowego klubu "Lewego", choć najpoważniejszymi opcjami zdają się tu pozostawać Chicago Fire oraz Al-Hilal. Saudyjski trop może przy tym znaleźć zastosowanie także przy innej dotychczasowej gwieździe "Barcy".

Raphinha na celowniku, saudyjscy szejkowie nie odpuszczają. Ogromne kwoty w grze

Mowa tu konkretnie o Raphinhi, jednej z kluczowych postaci w układance trenera Hansiego Flicka. Brazylijczyk dotychczas zarzekał się, że nigdzie się z Camp Nou nie rusza, natomiast szejkowie wytaczają na tym froncie coraz cięższe działa.

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"Mundo Deportivo" we wtorkowym wydaniu na swojej "jedynce" w roli głównego tematu obsadziło właśnie kwestię dalszej przyszłości m.in. Raphinhi, a jak czytamy w internetowym serwisie "MD", w artykule Ferrana Martineza, w walce o futbolistę mają się liczyć aż dwaj giganci z Bliskiego Wschodu, Al-Hilal i Al-Nassr, obaj wspierani przez Saudyjski Fundusz Inwestycyjny (PIF).

W grę wchodzi wypłacenie FCB za gracza około 80 mln euro, a do tego miałaby paść propozycja wypłacania mu... czterokrotności dotychczasowej pensji. Oczywiście reprezentanta "Canarinhos" nawet tak szczodra oferta może nie przekonać do zmiany barw, natomiast z pewnością nie będzie mógł obok niej przejść całkiem obojętnie.

Obecna umowa Raphinhi ważna jest do końca czerwca 2028. Jeśli cokolwiek miałoby ruszyć w temacie jego odejścia z "Blaugrany", to stanie się to raczej już po mistrzostwach świata, w trakcie których Brazylia zmierzy się w fazie grupowej z Maroko, Haiti oraz Szkocją.

Raphinha JOSE BRETON AFP

Raphinha Oli Scarff AFP

Raphinha i Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP





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