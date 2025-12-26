O konflikcie pomiędzy Robertem Lewandowskim i Kamilu Gliku mówiło się już na wiele lat przed publikacją książki autorstwa Sebastiana Staszewskiego "Lewandowski. Prawdziwy", która ujawniła nieznane wcześniej kulisy relacji obu graczy.

Głośno o relacjach Lewandowskiego z Glikiem. Konflikt trwał latami

Nie było tejamnicą, że piłkarze nie pałają do siebie sympatią, co nie przeszkadzało im świętować wspólnie na boisku wiele sukcesów. Mimo to temat napiętych stosunków nie znikał z przestrzeni medialnej.

"Lewandowski i Glik są całkiem inni. Robert sprawia wrażenie idealnego zięcia, spokojnego i ułożonego. Prostolinijny Kamil je, na co ma tylko ochotę, lubi napić się wódki i nie przejmuje się wskazówkami doradców od wizerunku. Gładki jak szkło wizerunek kapitana go drażnił. Siedzący w szatni obok defensora koledzy nie raz słyszeli, jak przekazywane zespołowi przez "Lewego" uwagi kwitował soczystym: "Niech już skończy pier*olić" - pisał w książce "Lewandowski. Prawdziwy" Staszewski.

Lewandowski odniósł się do relacji z Glikiem. "Osłabił reprezentację"

W piątek wieczorem, drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia na kanale na YouTube Bogdana Rymanowskiego ukazała się rozmowa z Robertem Lewandowskim, w trakcie której nie zabrakło wątku konfliktu z Kamilem Glikiem. Jak wyznał snajper Barcelony, nie ma on żalu, ani nie potrafi się wypowiedzieć negatywnie o byłym już koledze z kadry. Dziwią go jednak pewne decyzje stopera.

- Słowa Kamila Glika, że miałem treningi pod siebie, są fajne pod tezę. Za kadencji Adama Nawałki rozgrywałem tyle spotkań, że nie miałem już z czego ruszyć. Raz na zgrupowaniu pozwolono mi trenować trochę inaczej, bo miałem kontuzję. Później trenowałem normalnie, strzeliłem hat-tricka. Trener przyszedł i zasugerował, żebyśmy poszli tym trybem [...] W żadnej drużynie, w której ja byłem nigdy nie było tak, żeby tych 25 zawodników się kochało i spędzało razem czas. To jest tak, jak w każdej korporacji. Są osoby, które się lubi i takie, które mniej [...] Może gdyby Kamil Glik powiedział mi to wprost, ja bym mu wszystko wytłumaczył - wypalił Lewandowski.

- Nigdy nie owinąłem sobie trenera wokół palca, nigdy za żadnym trenerem nie chodziłem. Uważałem, żeby nie przekroczyć pewnej granicy. Jeśli Kamil miał z tym problem, dlaczego do mnie nie przyszedł? Wytłumaczyłbym mu to. Kamil nie mógł tego zaakceptować, ale ja na to nie patrzyłem. Kamil nigdy nie przyszedł, nie pogadał. To jest trochę dziwne - dodał "Lewy".

Mimo "złej krwii", a także braku chęci ze strony Glika, aby opowiedzieć o sytuacji ze swojej perspektywy na łamach książki, Lewandowski stroni od krytyki pod jego adresem.

Nie będę mówił o nim źle, nie mam z nim osobistego problemu. Wiem, że przez swój sposób bycia, decyzje, osłabił reprezentację, ale nie będę miał o to pretensji. Charakterologicznie jesteśmy inni. W żadnej drużynie nie jest tak, że każdy się kocha

