Głośno o hitowym transferze Lewandowskiego. Wielki klub się zgłosił, Polak zdecydował

W tym momencie przyszłość Roberta Lewandowskiego stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Bardzo możliwe, że w klubie zapadnie ostateczna decyzja o tym, że Polak ostatecznie odejdzie z "Dumy Katalonii".

Zapadnie ona jednak dopiero bliżej końca sezonu. W tym momencie nie wiadomo bowiem, jaki sezon rozegra polski napastnik. Możliwe, że w jego dalszej części Polak wróci do wielkiej formy, a FC Barcelona nie będzie mogła pozwolić sobie na stratę takiego zawodnika.

Jeśli jednak dojdzie do tego, że Robert Lewandowski nie zwiąże się na dłużej z FC Barcelona, nie będzie mógł narzekać na brak zainteresowania.

Lewandowski na celowniku. Wielki klub chce pozyskać Polaka po tym sezonie

L. Miguelsanz z katalońskiego "Sportu" informuje, że Polak cieszy się bardzo dużym uznaniem ze strony Diego Simeone. Legendarny trener Atletico Madryt chciałby, aby "Los Colchoneros" pozyskali polskiego napastnika na zasadzie wolnego transferu, jeśli ten ostatecznie odszedłby z FC Barcelona.

Dziennikarz podkreśla, że aktualnie przyszłość Roberta Lewandowskiego jest tematem, który znalazł się na pierwszym planie. Polski napastnik podjął już decyzję i zakłada ona pozostanie w FC Barcelona na dłużej. Nie wszystko zależy jednak od niego. Jeśli klub będzie miał inną wizję przyszłości, Lewandowski stanie przed poważnym dylematem.

Polak będzie miał wówczas kilka opcji, ale dwie nadrzędne - pozostanie w Europie lub zmiana kontynentu i wypisanie się z gry w piłkę nożną na najwyższym poziomie. Robert Lewandowski chciałby wybrać tę pierwszą opcję i pozostać na Starym Kontynencie. Wówczas transfer do Atletico Madryt byłby dla niego z pewnością jedną z ciekawszych opcji.

W ostatnim czasie w mediach "przewinęły się" jeszcze dwa potencjalne kierunki dla Roberta Lewandowskiego. Mowa i AC Milan i Fenerbahce. W tym momencie jedno wydaje się przesądzone - polski napastnik po ewentualnym odejściu z FC Barcelona nie będzie narzekał na brak zainteresowania ze strony poważnych klubów.

Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSEP LAGO AFP

Robert Lewandowski Urbanandsport AFP

Diego Simeone i Robert Lewandowski Jose Breton East News