To, co wydarzyło się w szatni Realu Madryt w minionym tygodniu, odbiło się bardzo szerokim echem. Wcześniej media informowały, że Antonio Rudiger uderzył w twarz Alvaro Carrerasa, ale tamta bójka nie miała aż takich konsekwencji, jak kolejna.

Ta z udziałem Federico Valverde i Aureliena Tchouameniego była o wiele poważniejsza i miała dużo większe konsekwencje. Awantura zakończyła się uszkodzeniem głowy urugwajskiego pomocnika i jego wizytą w szpitalu. Valverde ostecznie nie zagrał w El Clasico z Barceloną, a hiszpańskie media już donoszą, że część szatni życzy sobie jego odejścia z Realu Madryt.

Wiemy, że do bójki doszło, niepotwierdzone natomiast pozostają jej powody. Aurelien Tchouameni i Fede Valverde mieli poróżnić się o "wynoszenie informacji z szatni do mediów". Urugwajczyk podejrzewał o to Francuza i doszło do sprzeczki.

Jakiś czas później Tchouameni chciał przeprosić Valverde, ale ten nie przyjął tego gestu. Wszystko szybko przerodziło się w bójkę, która przyniosła wyżej opisane konsekwencje.

Na konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek, Florentino Perez skomentował całą sprawę. Jego zdaniem nie doszło do niczego nadzwyczajnego, ponieważ piłkarze w każdym sezonie biją się w szatni. Przynajmniej w Realu Madryt. Najgorszy w tym wszystkim, zdaniem prezesa klubu, jest fakt, że informacja przedostała się do mediów.

Czy bójki to element piłkarskiego folkloru? Lewandowski w przeszłości też dostał w twarz

Traktowanie bójek w szatni jako coś normalnego może wydawać się dość niepokojące dla kibiców Realu Madryt, ale Florentino Perez nie minął się z prawdą, twierdząc, że do nich dochodzi.

W przeszłości wyszły na jaw również wieści o jeden bójce z udziałem Roberta Lewandowskiego. Stało się to jeszcze w szatni Borussii Dortmund, kiedy konflikt Polaka z Lucasem Barriosem całkowicie eskalował.

Barrios był już wtedy zazdrosny o Roberta Lewandowskiego, który łapał dobrą formę, wykorzystywał swoje szanse i wygryzł ze składu argentyńskiego napastnika. Polak i jego rywal nie przepadali za sobą, przy czym "Lewy" miał do tego wszystkiego jeszcze prowokować go swoim zachowaniem.

Marcel Schmelzer, który również grał wtedy w Borussii, opisywał Barriosa jako typowego gościa z Ameryki Południowej, bardzo wrażliwego na swoim punkcie. Argentyńczyk uważał, że Polak okazuje mu brak szacunku i już wcześniej zapowiadał, że może dojść do rękoczynów. Sytuację w książce "Lewandowski. Prawdziwy" opisał Sebastian Staszewski.

Eskalację wywołała sytuacja z wygranego meczu z FC Nurnberg. Wtedy Lewandowski miał nie podać Barriosowi ręki podczas zmiany. - Lewandowski w ostatniej chwili wyciągnął prawą dłoń, choć dość niedbale i nisko, więc być może Barrios nie dostrzegł tego gestu - opisuje autor.

W szatni Barrios miał zapytać Lewandowskiego wprost: "Dlaczego nie podajesz mi ręki?". Argentyńczyk nie czekał na odpowiedź ani na to, że Lewandowski wstanie z miejsca. Od razu uderzył go w twarz z otwartej dłoni. Riposta Polaka okazała się niecelna, a później obaj zostali rozdzieleni przez rosłego Nevena Subotica.

Kłótnia na tym się nie zakończyła. Jeden krzyczał po hiszpańsku, drugi po polsku. W końcu Robert Lewandowski został odciągnięty przez Łukasza Piszczka, a Barrios przez Felipe Santanę.

Przez napięte relacje Barrios tym bardziej nie mógł pogodzić się z utratą miejsca w składzie na rzecz Lewandowskiego. W końcu opuścił Borussię i przeniósł się do ligi chińskiej.

W przyszłości, również w Bayernie, Robert Lewandowski był świadkiem różnych bójek. Nie wiemy natomiast o żadnej z jego udziałem. W ostatniej rozmowie z Eleven Sports po meczu z Realem Madryt Polak skomentował, że te mające miejsce na niemieckiej ziemi nie były aż tak rozdmuchiwane przez lokalne media. W Hiszpanii, w Realu Madryt, wybuchła natomiast burza, która zatrząsła fundamentami całej drużyny.

Robert Lewandowski, 04.04.2026 r. Tomasz Chabiniak East News

Fede Valverde JOSE BRETON AFP

Aurelien Tchouameni (pierwszy z lewej) i Federico Valcerde (z kapitańską opaską) w trakcie kwietniowego meczu z Bayernem Monachium w LM CHENG MIN AFP

Luciano Darderi - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport