Według informacji, do których dotarł włoski "Tuttosport", w głosowaniu na piłkarza roku podczas Globe Soccer Awards w Dubaju najwięcej punktów zebrał Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wraz ze swoim agentem doprowadzili jednak do tego, by nagrodę wręczono Robertowi Lewandowskiemu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lewandowski piłkarzem roku 2020 na gali Globe Soccer Awards! (ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

CR7 tego wieczoru triumfował w plebiscycie na najlepszego piłkarza XXI wieku. Najwięcej głosów przyznali mu internauci, przyznając mu 21 milionów głosów od fanów z 200 krajów na całym świecie.

Reklama

Najwięksi zwolennicy Ronaldo wysyłali na swojego ulubieńca głosy w każdej dostępnej ankiecie, a więc także w kategorii na najlepszego piłkarza roku 2020. Wywindowało to Portugalczyka na pierwsze miejsce, co więcej wszystko odbyło się zgodnie z przyjętymi zasadami.

Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Sprzeciw wyraził jednak sam Ronaldo, który wraz ze swoim agentem Jorge Mendesem, interweniował u władz plebiscytu. Jednym z organizatorów Globe Soccer Awards jest właśnie Mendes, co pomogło mu przekonać wszystkich do wprowadzenia korekty.

Nagrodzony tytułem gracza roku został wobec tego Robert Lewandowski, który pierwotnie był na drugim miejscu po podliczeniu głosów. Stało się tak także, dzięki wsparciu specjalnego jury (złożonego z wybitnych byłych piłkarzy i trenerów), które okazało się przychylne reprezentantowi Polski.

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!





MR