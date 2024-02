Glik podpytywany o domniemany spór z Lewandowskim. W tle powołania do kadry

Kamil Glik zdecydowanie oceniał wywiad Roberta Lewandowskiego. "Pomysł nie wypalił do końca"

Co na to Glik? Zasygnalizował, że on jest zwolennikiem rozwiązywania podobnych spraw w szatni. "W kadrze kapitanem nie jestem. Byłem nim w klubach, we Włoszech, czy w Monaco, gdzie trzeba było zarządzać mocnymi osobowościami. Jeżeli coś mówiłem do drużyny, to zawsze w szatni. Robert wybrał inną opcję, on jest kapitanem, może decydować o tym, czy poruszać pewne sprawy publicznie, czy wewnątrz drużyny. Jeśli ja rozmawiałem, to zawsze za zamkniętymi drzwiami" - powiedział dla TVP Sport.