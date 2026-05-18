Gikiewicz: Tylko jednego zabrakło w pożegnaniu Lewandowskiego

Gola, który spiąłby klamrą cały kataloński rozdział. Nie był ważny - ani dla tabeli, ani dla zespołu. Nie był pewnie też potrzebny w tym całym widowisku, którym stało się piękne pożegnanie. Była przecież opaska kapitańska. Był szpaler ustawiony przez kolegów z zespołu. Chociaż gdyby to był film, którego zostałbym reżyserem, chyba nie zakończyłbym kręcenia scen już w 83. minucie. A jeśli już, to właśnie wtedy ustawiłbym szpaler. W sobotę w Radomiu Leandro miał takowy w momencie zmiany. Tam samo jak kiedyś Jerzy Dudek w Realu Madryt.

Kończąc smęcenie - to tylko na chwilę, obiecuję! - oglądając to spotkanie bardzo chciałem, by Polak po raz ostatni trafił do siatki na Camp Nou. Nastrzelał się tam już, wiem, ale czuję, że wyszedł na to spotkanie również zrobić to, co robił przez całą karierę najlepiej. W pewnym momencie: najlepiej na świecie. Wykończyć akcję. Sprawić, by piłka jeszcze ten jeden raz przekroczyła linię bramkową. Ten ostatni raz spróbować usłyszeć ten dźwięk siatki, w której właśnie zatrzepotała piłka - o ile to w ogóle możliwe na takim stadionie.

Widać było po meczu, jak bardzo się z nim zżył. Nie chciał go opuścić. Zrobił to dopiero po północy. Towarzyszyli mu najbliżsi. Piękne to były obrazki, bo piękna była to kariera. Jeszcze jej oczywiście Robert nie kończy. Reprezentacyjna ma potrwać do najbliższego wielkiego turnieju, na który się, mam nadzieję, tym razem zakwalifikujemy. Natomiast jeśli klubowa zabierze go do ligi arabskiej czy amerykańskiej, to dwie rzeczy będzie trudno. Po pierwsze, trudno będzie się ekscytować tym tak, jak walką o największe sportowe laury. Po drugie, trudno się będzie… dziwić.

To jego praca. Jego kariera. Jego życie. Być może czas na to, by trochę zwolnić. Na pewno sam najlepiej wie, ile jeszcze paliwa ma w swoim baku. Nie nam oceniać, czy zrobi dobrze, czy źle. Zrobi tak, jak uważa za słuszne. Zrobi najlepiej do siebie. Możemy to tylko uszanować.

I podziękować: za te wszystkie gole, mecze, turnieje, rozgrywki. Za emocje. Dostarczył ich przez kilkanaście lat jak żaden inny polski piłkarz w ostatnich kilku dekadach. W czasach Zbigniewa Bońka niemożliwym było tak dokładne śledzenie piłkarza w każdym meczu, a co dopiero obserwowanie go na co dzień. Znam ludzi, którzy kibicowali mu niemal tak, jak klubowi piłkarskiemu. Widać to zresztą po statystykach oglądalności: kiedyś Borussii Dortmund, później Bayernu, a ostatnio Barcelony.

Lewandowski porwał Polaków. Muszą go szanować w Niemczech. Pokochali go jak swojego w Barcelonie. Przyszedł w trudnym momencie, a zostawił ją z trzema mistrzostwami w cztery lata. Zresztą, do tytułów w krajowych ligach miał zawsze smykałkę. Osiem z rzędu (!) triumfów w Bundeslidze z Bayernem Monachium - to triumf we wszystkich sezonach, w których tam grał. Dominacja absolutna. A przecież sam ją przewał w Borussii Dortmund, wygrywając ligę w 2011 i 2012 roku. Za zachodnią granicę przenosił się z Polski, której mistrzostwo świętował tak, jak mogli teraz piłkarze "Kolejorza" po meczu z Radomiakiem.

Pożegnanie godne kariery. Mistrz. Po prostu - mistrz.

