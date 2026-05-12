Gikiewicz: Trick Lewandowskiego. Dlatego agencje PR go znienawidzą [ZOBACZ JAK]

Ileż lat oglądaliśmy Roberta Lewandowskiego jako produkt marketingowy. Założenie w sumie logiczne - miał być człowiekiem bez wad. Pytanie jednak, czy w takim razie wciąż pozostawał człowiekiem? Na pewno z kimś takim bardzo trudno się ludziom utożsamiać. I to właśnie ludzka twarz, jaką odkrył Sebastian Staszewski w świetnym reportażu o karierze "Lewego", a którą teraz pokazał sam napastnik na dachu mistrzowskiego autobusu Barcelony, jest tą najlepszą do oglądania.

Nie ma sensu czarować. Nie ma sensu udawać kogoś, kim się nie jest. Rzuceniem hambugera na dół czy wulgaryzmu do mikrofonu, który wcześniej złapał od Dominika Piechoty z Kanału Sportowego, zrobił dla swojego wizerunku więcej niż całe zastępy ludzi, w pocie czoła pracujący nad tym, by maksymalnie wypolerować jego wizerunek. To był "Lewandowski. Prawdziwy" w wersji filmowej. Taki, z którym chciałbyś pójść na kawę, pogadać o głupotach.

Po prostu taki, którego lubisz. Czyż nie taki jest sens i cel działań PR?

Wojciech Szczęsny robi to znakomicie od dawna, jest uwielbiany przez polskich kibiców nawet po zawieszeniu reprezentacyjnych rękawic na kołek, a Lewandowski - tak jak siedział obok niego na tej fecie, tak wziął z kolegi z zespołu przykład. Obaj dali prawdziwe show, które zapisze się w historii polskich mediów sportowych, jako przykład działania real-time i bycia w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.

Obaj też się w nim znaleźli, bo Barcelona okazała się wspaniałym rozdziałem w ich karierach. Szczęsny, jak się okazało na tym live z autobusu, bardzo poważnie rozważał zakończenie kariery. Lewandowski skwitował, że bramkarz mówił o tym co kilka dni. Ale zmienił zdanie. Na szczęście - bo oglądać szczęśliwego Szczęsnego można bez końca. Nawet jeśli nie gra, niech robi jak najdłużej to, co kocha.

Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Lewandowskiego. On raczej w Barcelonie nie zostanie. Tym większa szkoda, że dostał tylko kwadrans w swoim (prawdopodobnie) ostatnim El Clasico. I nie dziwię się wcale, że tuż po tym, jak w dobrej sytuacji nie podał mu Raphinha, sam niedługo później zdecydował się egoistycznie wykończyć sytuację. Miał piłkę na lewej nodze, spróbował, nie wyszło - trudno. Ale próba była zrozumiała.

Od prawie stu lat nie było takiej sytuacji, w której mecz Barcelony z Realem rozstrzygałby ostatecznie losy mistrzostwa. W 1932 roku zgarnął je po takim klasyku zespół "Los Blancos". W niedzielny wieczór w sposób iście wyjątkowy triumfowała "Blaugrana". Dobry to pstryczek w nos dla piłkarzy "Królewskich", którzy kręcą nosami na trenerów, zmieniają ich, biją się ze sobą, jadą na wakacje w środku sezonu, a koniec końców przełykają gorzkie pigułki porażki. Zasłużonej.

FC Barcelona - Real Madryt 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Lewandowski natomiast wygrywając kolejny tytuł został nie tylko nowożytną legendą Barcelony, ale piłki nożnej jako takiej. Nie ma piłkarza w historii lig TOP5, który zdobyłby więcej mistrzostw kraju niż Polak. Ma ich trzynaście. Tyle samo co Ryan Giggs, Thomas Mueller czy Manuel Neuer. Więcej od Leo Messiego, Davida Alaby czy Paco Gento. A może to nie ostatnie? Triumf, albo z Barceloną, albo na przykład z Juventusem, przyjęlibyśmy z otwartymi ramionami.

Przyszedł w trudnym momencie. Był na szczycie swojej kariery, która powinna w tamtym czasie zaowocować dwiema Złotymi Piłkami. Barcelona - wręcz przeciwnie. Wracała na zakręt, z którego nie raz wypadła. Lewandowski wniósł do niej nie tylko ponad setkę bramek, ale też trochę życia. Pierwsze pół roku miał genialne. Później z formą bywało różnie, były też momenty wybitne - jak na Santiago Bernabeu, z dubletem w El Clasico - a kończy je z trzema mistrzostwami Hiszpanii.

Ma ich więcej niż Cristiano Ronaldo, a przecież nie spędził w La Liga większości kariery jak Portugalczyk, (tyle samo mistrzostw co CR7 ma też Szczęsny!), a zawitał do nowej rzeczywistości już po swoim "prime". I dał radę. Tego będzie bardzo brakować, dlatego cieszmy się każdą chwilą i każdą sytuacją. Nawet taką jak w wygranym przez Barcelonę meczu z Realem Madryt (2:0), którą można było rozwiązać inaczej. Która nie skończyła się golem. Ale była. Niedługo będziemy za takimi tęsknić.

Robert Lewandowski JOSE BRETON East News

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Robert Lewandowski AFP

Wielkie święto Aluron CMC Warta Zawiercie. Bartłomiej Bołądź gościem Polsat SiatCast. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport