Gigantyczne pieniądze dla Lewandowskiego. Nie odpuszczają w walce o Polaka

Robert Lewandowski wraca do formy i znów pod jego adresem słychać coraz więcej pozytywnych słów. 35-latek w barwach Barcelony strzelił już w tym sezonie 20 goli (w tym 13 w rozgrywkach ligowych) i jak sam zapowiada w wywiadach, rok 2024 powinien należeć do niego.

Arabia Saudyjska kusi Lewandowskiego. W grze astronomiczne kwoty

Jego postawa nie pozostaje niezauważona przez kluby, które chciałyby widzieć polskiego napastnika w swoim składzie. Choć piłkarz ma ważny do końca czerwca 2026 roku kontrakt z Barceloną i wielokrotnie już podkreślał, że w najbliższym czasie nie zamierza opuszczać "Dumy Katalonii", co rusz pojawiają się, zwłaszcza w hiszpańskich mediach, informacje o kolejnych ofertach, które miałyby skusić Lewandowskiego.



Zwłaszcza że Polak wciąż jest jednym z najbardziej pożądanych piłkarzy w Arabii Saudyjskiej. Po nieudanej zeszłorocznej próbie sprowadzenia napastnika do Saudi Pro League, lokalne kluby są gotowe wyłożyć naprawdę niemałe pieniądze, by przekonać go do gry w ich kraju. Jak informuje Robert Torello z "Mundo Deportivo", na stole leży już oferta opiewająca na astronomiczną kwotę ponad 100 milionów euro za sezon.