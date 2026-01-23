W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że FC Barcelona chce podpisać nową umowę z Robertem Lewandowskim. Postawiła jednak Polakowi dwa warunki.

Pierwszym z nich jest obniżka pensji Polaka o ok. połowę. Drugim - zmniejszenie jego roli w drużynie na jeszcze bardziej marginalną, ale zgodnie z decyzją Hansiego Flicka.

W tym momencie nie wiadomo, czy Polak złoży swój podpis na nowej umowie z Barcą. Jeśli nie, klub będzie musiał pomyśleć o nowym napastniku.

Od dłuższego czasu FC Barcelona ma jednego faworyta do obsady tego "stanowiska". Mowa o Julianie Alvarezie, który w niedalekiej przeszłości grał dla Manchesteru City, ale odszedł z niego, ponieważ pozycję numer "9" w angielskim klubie zdominował Erling Haaland.

Julian Alvarez przeniósł się do Atletico Madryt, czyli do drużyny, w którym nie wszyscy napastnicy czują się komfortowo. Diego Simeone słynie ze swojego defensywnego podejścia do futbolu. U Argentyńczyka snajperzy mają wykonywać bardzo konkretne zadania.

Chce go nie tylko Barcelona. Gigant wkracza do akcji

Jeszcze w poprzednim sezonie Julian Alvarez w Atletico wyglądał znakomicie, ale w tym zdecydowanie przygasł. Czołowe kluby Europy nie mają jednak wątpliwości co do tego, że wciąż jest to jeden z najlepszych napastników świata, a paleta jego atutów jest niezwykle szeroka.

FC Barcelona bardzo chciałaby sprowadzić Argentyńczyka do siebie, ale pierwszym problemem, jaki stoi na jej drodze do tego transferu, są finanse. Julian Alvarez na pewno zostałby sprzedany bardzo drogo, a jego pensja również nie należy do najmniejszych.

Drugim natomiast jest zainteresowanie innych wielkiech klubów.

Według ESPN do walki o Juliana Alvareza wkroczył właśnie Arsenal FC. Londyński klub nie jest zadowolony z tego, jak prezentuje się Victor Gyokeres, który przed tym sezonem został sprowadzony za niespełna 70 milionów euro.

- Dyrektor sportowy Kanonierów Andrea Berta ma silne powiązania z klubem LaLiga, ponieważ przed przeniesieniem się do północnego Londynu w marcu ubiegłego roku pracował w nim przez 12 lat - podaje ESPN.

Andrea Berta ma być kluczem do realizacji transferu Juliana Alvareza. Jeśli Argentyńczyk chciałby latem wrócić do Premier League, ten kierunek może okazać się dla niego bardzo atrakcyjny.

Są to również ważne wieści dla Roberta Lewandowskiego. Jeśli FC Barcelona nie znajdzie na rynku odpowiedniego napastnika, może przychylniejszym okiem spojrzeć na polskiego napastnika i pójść na pewne konkratkowe ustępstwa na jego korzyść.

Ostateczną odpowiedź na pytanie: "Czy Robert Lewandowski zmieni klub?" poznamy najpewniej w maju.

Julian Alvarez Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Julian Alvarez JOHN THYS AFP

Julian Alvarez i Pedri OSCAR J BARROSO / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Jakub Kiwior asysta w meczu z Viktorią Pilzno [WIDEO] Polsat Sport